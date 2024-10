EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

MLP SE: MLP Konzern erhöht EBIT-Prognose 2024 auf 85 bis 95 Mio. Euro und erwartet für Q3 2024 ein EBIT deutlich über Vorjahresniveau



02.10.2024 / 13:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der MLP Konzern erzielte im dritten Quartal 2024 deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütungen als bisher erwartet. Bei einem insgesamt positiven Geschäftsverlauf erwartet MLP daher, die aktuelle EBIT-Prognose für 2024 (obere Hälfte der Bandbreite von 75 bis 85 Mio. Euro) zu übertreffen sowie für das dritte Quartal 2024 ein EBIT deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q3 2023: 7,8 Mio. Euro) zu erreichen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute entschieden, die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anzuheben. Somit wird nun ein EBIT in 2024 zwischen 85 bis 95 Mio. Euro erwartet.



Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen im dritten Quartal 2024 beläuft sich insgesamt auf rund 17 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q3 2023) erzielte MLP einen Umsatzeffekt aus erfolgsabhängigen Vergütungen in Höhe von 0,1 Mio. Euro.



MLP hatte die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (Bandbreite von 75 bis 85 Mio. Euro) aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 bereits am 29. Juli 2024 dahingehend konkretisiert, voraussichtlich die obere Hälfte dieser Bandbreite zu erreichen.



Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2024 wird MLP planmäßig am 14. November 2024 berichten.



EBIT und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:



https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/





Ende der Insiderinformation



