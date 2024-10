Nun also doch eine Gewinnwarnung: Das Geschäft mit Glasfläschen und Ampullen kommt nicht in Gang. Das belastet den Bereich Primary Packaging Glass so stark, dass Gerresheimer zu Wochenstart die Prognosen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 senkte. Hintergrund sei die deutlich langsamer als erwartete Markterholung 2024 und das niedriger als erwartete Marktwachstum 2025 im Markt für Injektionsfläschchen. Dabei hatten die Rheinländer bei der Vorlage der Ergebnisse des zweiten Quartals im Juli betont, ...

