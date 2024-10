Duisburg (ots) -Erleben Sie Mallorca von einer ganz neuen, magischen Seite! schauinsland-reisen lädt Sie ein, die idyllische Schönheit der Baleareninsel im Winter zu entdecken - eine Zeit, in der sich die Insel in ein romantisches Meer aus rosa und weißen Blüten verwandelt. Von Ende Januar bis Ende März 2025 bieten wir Ihnen die einmalige Gelegenheit, auf unserer siebentägigen Standortrundreise "Mandelblüten-Inselzauber" die malerische Natur und den besonderen Charme Mallorcas zu erleben.Während dieser Rundreise erleben Sie Mallorca von seiner unberührten Seite. Wenn vier Millionen Mandelbäume erblühen, verwandelt sich die Landschaft in ein duftendes Blütenmeer. Auf geführten Ausflügen entlang der Mandelhaine entdecken Sie die schönsten und authentischsten Ecken der Insel: Besuchen Sie das historische Alcúdia mit seiner beeindruckenden Altstadt, schlendern Sie durch die romantischen Gassen von Valldemossa oder tauchen Sie in das bunte Treiben der Märkte Mallorcas ein.Die berühmte Mandelblüte ist nicht nur eine Augenweide - auch Ihre Geschmackssinne werden verwöhnt. Genießen Sie bei einer Mandellikörverkostung und bei einem Marktbesuch die köstlichen Aromen der Region, darunter den traditionellen Mandelkuchen und die süße Spezialität Turrón.Neben den beeindruckenden Naturerlebnissen wird auch für Ihr leibliches Wohl bestens gesorgt. Während Ihres Aufenthalts wohnen Sie im zentral gelegenen 4-Sterne-Hotel Timor an der Playa de Palma, das für seine entspannte Atmosphäre und seinen erstklassigen Service bekannt ist. Nach ereignisreichen Tagen können Sie sich hier bei einem köstlichen Abendessen oder im Spa-Bereich des Hotels entspannen.Alle Infos auf einen Blick:- 7-tägige Standortrundreise "Mandelblüten-Inselzauber" mit schauinsland-reisen- Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel Timor an der Playa de Palma- Zahlreiche geführte Ausflüge, darunter nach Alcúdia und Valldemossa- Mandellikör- und Mandelspezialitätenverkostung- Freie Tage zur individuellen Gestaltung oder mit optionalen Ausflügen- Preis ab 699,- Euro pro Person inklusive Flug und HalbpensionMit schauinsland-reisen haben Sie die einzigartige Möglichkeit, Mallorca zur romantischsten Zeit des Jahres zu entdecken. Ob als Paar, mit Freunden oder alleine - diese Reise ist das perfekte Winter-Getaway, um dem Alltag zu entfliehen und die zauberhafte Mandelblüte zu erleben.Buchen Sie Ihre exklusive Auszeit vom Winter und erleben Sie den Zauber der Mandelblüte auf Mallorca - nur mit schauinsland-reisen! Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro und auf www.schauinsland-reisen.de.Pressekontakt:Telefon: +49 203 99405-810E-Mail: presse@schauinsland-reisen.deOriginal-Content von: schauinsland-reisen gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107073/5878060