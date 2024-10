EQS-News: Vingroup / Schlagwort(e): Sonstiges

VinAI stellt bahnbrechende Technologie zur Erkennung von Trunkenheit am Steuer in Europa vor



02.10.2024 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, SPANIEN - Media OutReach Newswire - 1. Oktober 2024 - VinAI stellt auf der InCabin Europe 2024 das DrunkSense-System vor. Es ist das weltweit erste System, das Trunkenheit am Steuer passiv und ohne Atemalkoholtester erkennt. Diese bahnbrechende Lösung mit einer Genauigkeit von bis zu 85 % wird in Europa zum ersten Mal eingeführt und ist auf dem besten Wege, die moderne Verkehrssicherheit zu revolutionieren.



Bei DrunkSense handelt es sich um eine Sicherheitstechnologie für intelligente Fahrzeuge der nächsten Generation, bei der ein Multi-Sensor-Ansatz zum Einsatz kommt. Durch ein Zusammenspiel mehrere Sensoren, die den Gesichtsausdruck des Fahrers verfolgen, die Fahrzeugsteuerung überwachen und den Alkoholpegel in der Luft messen, kann DrunkSense mit einer Genauigkeit von 85 % erkennen, ob der Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Das entspricht einer Verbesserung von 8 % gegenüber dem aktuellen Branchenstandard.



DrunkSense ist herkömmlichen Atemalkoholtestern in vielerlei Hinsicht überlegen, da es ständig in Betrieb ist und keiner menschlichen Interaktion bedarf. Folglich kann es rechtzeitig warnen oder intervenieren, auch wenn die Blutalkoholkonzentration des Fahrers unter der gesetzlich zulässigen Grenze liegt.



Besucher können die DrunkSense-Technologie auf der InCabin Europe 2024 am Stand Nr. 117 hautnah erleben. Zudem halten die Fachleute der VinAI am 10. Oktober um 9:25 Uhr auf Bühne 1 der Messe eine ausführliche Präsentation zur Technologie.



Unter dem Titel "DrunkSense: Integrating Multimodal Sensing and Advanced Analytics for Enhanced Drunk Driving Detection" (etwa: Integration von multimodalen Sensoren und fortschrittlichen Analysen zur besseren Erkennung von Trunkenheit am Steuer) werden die Experten von VinAI detailliert auf die technologischen Aspekte und Anwendungsbereiche von DrunkSense eingehen.



DrunkSense - Das weltweit erste System, das Trunkenheit am Steuer passiv und ohne Atemalkoholtester erkennt.



Herr Cap Thanh Vuong, Director of Smart Mobility Products bei VinAI, erklärt zu dieser bahnbrechenden Lösung: "DrunkSense wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass die Vorschriften gegen Trunkenheit am Steuer weltweit, und insbesondere in Europa und den USA, immer strenger werden. Mit DrunkSense, einer fortschrittlichen Technologie, die mit überlegener Genauigkeit automatisch funktioniert, möchten wir den Autoherstellern eine Sicherheitslösung anbieten, mit der sie diese strengen Standards einhalten und so zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beitragen können."



Neben DrunkSense bringt VinAI auch seine Produktreihe InteriorSense - ein fortschrittliches Fahrer- und Insassenüberwachungssystem - auf die InCabin 2024 mit. InteriorSense setzt ebenfalls auf künstliche Intelligenz, um das Fahrerverhalten und den Insassenstatus kontinuierlich zu analysieren und so rechtzeitig Warnungen abgeben zu können. Auch dieses System verbessert die Sicherheit und den Komfort für Fahrer und Passagiere gleichermaßen. VinAI ist zudem einer der wenigen Aussteller der Messe, der eine ausführliche technische Präsentation halten wird.



Die InCabin Europe 2024 ist eine Leitmesse für Überwachungstechnologie im Fahrzeuginnenraum, die vom 8. bis 10. Oktober in Barcelona, Spanien, stattfindet. Bei ihrer Teilnahme an der InCabin Europe 2024 stellt die VinAI nicht nur eine Reihe intelligenter Technologielösungen vor, sondern bekräftigt gleichzeitig ihre Position als eines der 20 weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Forschung und Anwendung künstlicher Intelligenz.



Aktuell liefert der Geschäftsbereich Smart Mobility von VinAI smarte Mobilitätslösungen für die Automobilbranche. Die Technologien und Funktionen von VinAI wurden in verschiedene Modelle von VinFast sowie europäischen Autoherstellern integriert und sind in über 50.000 Fahrzeugen unterwegs. Innerhalb der nächsten 5 Jahre sollen sie in 700.000 weitere Fahrzeuge integriert werden.



Wenn Sie die intelligenten Mobilitätslösungen von VinAI eingehender besprechen möchten, wenden Sie sich gern an business@vinai.io oder besuchen Sie https://www.vinai.io/incabin2024/



Über VinAI

VinAI, die früher unter dem Namen VinAI Artificial Intelligence Research Institute bekannt war (und Teil des Vingroup-Ökosystems ist), zählt zu den Top 20 der KI-gestützten F&E-Unternehmen weltweit. Mit ihren rund 200 erstklassigen KI-Forschern und -Ingenieuren ist VinAI bestens aufgestellt, um dank ihrer effizienten und zugänglichen KI-Lösungen eine Führungsposition beim Umgang mit realen Problemen einzunehmen.



Weitere Angaben über VinAI erhalten Sie unter: https://www.vinai.io/



