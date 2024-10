Berlin (ots) -Der Deutsche Apothekertag (DAT) wird im kommenden Jahr vom 16. September bis 18. September 2025 stattfinden. Damit wird die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker erstmals von Dienstag bis Donnerstag tagen. Das hat der Geschäftsführende Vorstand der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände beschlossen. Auch die pharmazeutische Fachmesse expopharm wird von der ABDA-Tochtergesellschaft Avoxa ab 2025 erstmals in diesem Zeitfenster ausgerichtet."Wir begrüßen es, dass die Avoxa die expopharm beständig weiterentwickelt, um sie an die Bedürfnisse der Apothekenteams und der Austellerinnen und Aussteller anzupassen. Die Messe ist ein wichtiger Treffpunkt für die ganze Apotheken- und Pharmabranche. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Jahreskalenders vieler Apothekenteams", sagt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening. "Dem Geschäftsführenden Vorstand der ABDA ist wichtig, dass der Deutsche Apothekertag zeitgleich zur expopharm stattfindet - auch die Delegierten der Hauptversammlung werden ab dem kommenden Jahr somit von Dienstag bis Donnerstag tagen."Die Avoxa teilt in einer Pressemitteilung diesbezüglich mit, dass die neue Tagesabfolge eine Fokussierung auf die Bedürfnisse der verschiedenen Marktakteurinnen und Marktakteure ermögliche. Die Verkürzung von vier auf drei Tage und die Verschiebung vom Wochenende auf die Wochenmitte sollen die Messe zukunftsgerecht mit Blick auf die Bedürfnisse von Besucherinnen und Besucher, aber auch Austellerinnen und Aussteller aufstellen, so die Avoxa.Der diesjährige Deutsche Apothekertag findet vom 9. bis 11. Oktober 2024 (Mittwoch bis Freitag) in München statt.Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5878103