PUMA lädt das Gen Z Publikum ein, bei einer der größten Materialdebatten in der Modebranche mitzudiskutieren

Als Reaktion auf die wachsende Forderung der Verbraucher*innen nach mehr Transparenz in der Modebranche startet PUMA KnowYourStuff, eine Serie, die sich mit einem der aktuell am meisten diskutierten Modethemen befasst: Leder oder veganes Leder und den Umweltauswirkungen beider Materialien.

In Zusammenarbeit mit Aishwarya Sharma, eine von PUMAs Voices of a RE:GENERATION, entstand KnowYourStuff, eine Serie, die die Komplexität und die Entwicklungen rund um die Verwendung von Leder und seinen Alternativen aufzeigt. (Photo: Business Wire)

In Zusammenarbeit mit Aishwarya Sharma, eine von PUMAs Voices of a RE:GENERATION, entstand KnowYourStuff, eine Serie, die die Komplexität und die Entwicklungen rund um die Verwendung von Leder und seinen Alternativen aufzeigt. Die Serie mit sieben Folgen ist ab heute auf PUMAs YouTube-Kanal und auf Aishwaryas Instagram-Plattform zu sehen und wird in den nächsten zwei Wochen veröffentlicht.

"Indem wir die Komplexität der in unseren Produkten verwendeten Materialien wie Leder und seine Alternativen offen diskutieren, hoffen wir, eine fundiertere und ausgewogenere Diskussion über nachhaltige Produkte zu fördern. Das ist wichtig, um positive Veränderungen voranzutreiben", sagte Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer bei PUMA. "Die KnowYourStuff-Reihe ist ein Beleg für unser Engagement, transparent zu sein und für unser Versprechen, das wir während unserer "Conference of the People" gegeben haben, die nächste Generation in diese wichtigen Diskussionen einzubeziehen."

KnowYourStuff ist Teil von PUMAs Engagement und Maßnahmen für mehr Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit, bei denen Aishwarya eine von vier Voices of a RE:GENERATION ist, die PUMA dabei helfen, Nachhaltigkeit auf eine Weise zu vermitteln, die die nächste Generation anspricht.

"Mein Ziel mit KnowYourStuff ist es, mein Publikum und junge Menschen weltweit aufzuklären und zu stärken", sagte Aishwarya Sharma. "Nachhaltigkeit kann komplex sein und Leder ist ein empfindliches Thema. Deshalb habe ich darauf geachtet, dass dies auf offene und transparente Weise angegangen wird, die die Menschen dazu inspiriert, sich über die Materialien zu informieren, die sie tragen möchten."

Vom Besuch des PUMA-Archivs bis hin zum Blick hinter die Kulissen der Lederverarbeitung in Thailand berichtet Aishwarya über ihre Erfahrungen und ermutigt das Publikum, sich mit dem Thema vertraut zu machen. Auf ihrer Reise diskutiert Aishwarya mit verschiedenen Gesprächspartnern, darunter wichtige PUMA-Stakeholder und PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), und zeigt verschiedene Perspektiven rund um das Thema Leder. Zu den wichtigsten Themen gehören der Tierschutz und die Verwendung von Leder als Nebenprodukt der Fleischindustrie, die Rinderzucht und die Sorge um die Abholzung der Wälder, der Gerbungsprozess von Leder, neue Materialinnovationen und die Herausforderungen der Branche.

PUMA verwendet zwar schon seit den 1950er Jahren Leder, doch heute macht Leder nur noch etwa 4 der Schuhmaterialien aus. Zu den PUMA 10For25 Zielen gehört das Ziel, 100 des Leders aus zertifizierten Quellen zu beschaffen. Das Unternehmen arbeitet dazu mit Organisationen wie der Leather Working Group zusammen, um sicherzustellen, dass das gesamte Leder aus zertifizierten Gerbereien stammt. Darüber hinaus lässt sich PUMA regelmäßig von Tierschutzorganisationen beraten, um seine Tierschutzmaßnahmen zu überprüfen.

KnowYour Stuff

Folge 1 KnowYourStuff live am 2. Oktober 2024

Start der Serie und Aishwaryas Reise, um die Debatte zu Leder und Lederalternativen besser zu verstehen

Folge 2 Leder: Die Vor- und Nachteile live am 7. Oktober 2024

Eine Diskussion mit Frank Schmidt, Director of Corporate Responsibility (PETA) and Veronique Rochet Senior Director Sustainability (PUMA), über die Fakten, Vor- und Nachteile von Leder und Lederalternative, Tierschutz und Entwaldung

Folge 3 PUMA Ever Evolving live, 09. Oktober 2024

Aishwarya besucht die PUMA-Zentrale und spricht mit Romain Girard, Vice President Innovation, und Ulrich Planer, Lead PUMA-Archive über Leder und wie es im Laufe der Zeit in PUMA-Produkten verarbeitet wurde

Folge 4 Chemikalien und Leder live, 11. Oktober 2024

Aishwarya besucht eine Gerberei in Thailand, um mehr über den Gerbungsprozess zu erfahren und bespricht den Einsatz von Chemikalien in der Lederproduktion

Folge 5 Und das Wasser? live, 14. Oktober 2024

Aishwarya erfährt mehr über die Wasserverwendung und über Kläranlagen in der Lederproduktion

Folge 6 Die Alternativen live am 16. Oktober 2024

Nach ihren Entdeckungen in der Ledergerberei kehrt Aishwarya zum PUMA-Hauptsitz zurück und spricht mit Romain Girard, Vizepräsident für Innovation bei PUMA, über Lederalternativen.

Folge 7 Do You KnowYourStuff live am 18. Oktober 2024

Aishwarya kehrt nach Hause zurück und fasst ihre Reise zusammen. Sie fordert ihr Publikum auf, das Gelernte zu teilen, um ein Paar PUMA RE:SUEDE-Sneaker zu gewinnen.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Samantha Du Plessis, Samantha.duplessis@puma.com