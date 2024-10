2. Oktober 2024 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) ("Klondike Gold" oder das "Unternehmen") gibt die Gesteinsprobenergebnisse aus neuen Goldentdeckungen bekannt, die auf orogene Goldmineralisierung in den neuen Vorkommen Archy und Wasp im zu 100 % unternehmenseigenen, 727 km2 großen Konzessionsgebiet Klondike District (das "Konzessionsgebiet") im Bergbaubezirk Dawson, Yukon, Kanada, abzielen (siehe Abbildung 1).

Peter Tallman, Klondike Golds President & CEO sagte: "Unser Bohr- und Probenprogramm von 2024 war äußerst produktiv, und wir haben messbare Fortschritte bei der Entdeckung weiterer hochgradiger Goldzonen und der Verbesserung von Mineralisierungskontrollen gemacht. Vor allem liefert die neue Identifizierung und das Verständnis des Strukturkorridors Eldorado Fault als Standort für Goldmineralisierung positive Explorationserfolge und führt zur Definition wichtiger Bohrziele. Bei den Explorationsarbeiten im Jahr 2024 wurden 450 Meter vertikale Höhe bis zur Goldmineralisierung dokumentiert, was auf mehrere vertikal gestapelte Goldaderzonen und tieferliegende Ziele hindeutet, die nun untersucht werden sollen. Die 5 Kilometer lange Mineralisierung entlang der Eldorado Fault ist weiterhin offen. Durch die Explorationsarbeiten in dieser Saison wurde das Goldpotenzial in unserem Bezirk erheblich gesteigert, insbesondere, weil andere erweiternde und parallele Strukturkorridore sichtbar wurden. Jetzt warten wir auf die Bohrergebnisse, die primär auf die Erweiterung des Mineralressourcengebiets Stander Zone und der Mineralisierung Gay Gulch abzielten."

Zusammenfassung der Höhepunkte

- Die kürzlich kartierte Verwerfung "Eldorado Fault" ist ein wichtiger Strukturkorridor, der die Einlagerung von hochgradigem Gold kontrolliert. Am nordöstlichen Rand des Konzessionsgebiets wird dieser Strukturkorridor unter anderem mit dem Mineralressourcengebiet Lone Star1 (Höhenlage 980 m ü. M.), dem Mineralressourcengebiet Stander Zone1 (Höhenlage 750 m ü. M.), dem erbohrten Prospektionsgebiet Gay Gulch Zone (Höhenlage 670 m ü. M.) und den neu entdeckten Vorkommen Archy (Höhenlage 830 m ü. M.) und Wasp (Höhenlage 535 m ü. M.) assoziiert. Goldzonen in dieser Umgebung treten über eine vertikale Anhöhe von 450 Metern und einer Länge von 5 Kilometern auf.

- Auf dem Vorkommen Archy #1 enthielten vier Gesteinsproben über ein Ausbissgebiet von 2 m x 4 m sichtbares Gold und ergaben 12,2, 13,4, 20,4 und 46,6 g/t Au (0,39 bis 1,50 oz/t Au). Das Wirtsmaterial besteht zu 50 % aus grobem Pyrit in Eisenkarbonat als große Masse neben und innerhalb von grobkristallinen Quarzadern. Das Vorhandensein von reichlich grobem Pyrit wird allgemein mit hohen Goldgehalten assoziiert.

- Auf dem Vorkommen Archy #2, 160 Meter südwestlich, ergaben vier Gesteinsproben über ein Ausbissgebiet von 7 m x 3 m 1,3, 1,8, 3,4 und 4,1 g/t Au. Das Wirtsmaterial bestand aus kristallinen, geschichteten Quarzadern mit ab und an Pyrit, das Ähnlichkeit mit der Mineralisierung der Stander Zone aufwies.

- Auf dem Vorkommen Wasp #1 (Höhenlage 530 m ü. M.) ergaben fünf Gesteinsproben über ein Ausbissgebiet von 2 m x 3 m zwischen 2,1 g/t Au und 3,8 g/t Au aus kristallinen, geschichteten Quarzadern. Zwei Proben der Quarzadern mit grobem Pyrit ergaben 10,8 und 19,3 g/t Au. Eine Probe der Adern-/Nebengesteinsalteration ergab 0,3 g/t Au.

- Auf dem Vorkommen Wasp #2 20 Meter südwestlich ergaben vier Gesteinsproben aus einem Ausbissgebiet von 10 m x 10 m in einem neuen Placer-Abbaugebiet 1,7 g/t Au bis 10,8 g/t Au aus geschichteten Quarzadern. Eine fünfte Probe ergab 52,7 g/t Au (1,69 oz/t Au) aus Quarzadern mit reichlich grobem Pyrit und Eisenkarbonat.

Hinweis: Die Gesteinsproben, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurden aus Ausbissen genommen, die mit der Hand oder mithilfe mechanischer Geräte freigelegt wurden, und sind von Natur aus selektiv. Proben wiegen zwischen 0,5 kg und 3,0 kg. Bei der Untersuchung der Proben wird auf das Vorhandensein oder Fehlen von Gold und anderen "wirtschaftlichen" Indikatorelementen getestet. Zusätzliche systematische Tests können stark abweichen.

Zu den Zielen der Feldarbeiten 2024 auf dem Konzessionsgebiet Klondike District gehören:

- Gezielte Prospektion und Beprobung spezifischer zu Tage tretender goldführender Gebiete in den mittleren und nordwestlichen Gebieten des Konzessionsgebiets neben der Eldorado Fault;

- Diamantbohrungen, um auf Erweiterungen des Mineralressourcengebiets Stander Zone zu testen und insbesondere an hochgradige (>1 oz/t Au) Goldbohrabschnitte von Ende 2023 anzuschließen;

- Diamantbohrungen zur Untersuchung der Erweiterung des Gehalts der Goldmineralisierung beim Vorkommen Gay Gulch;

- Prospektion und Testbohrungen auf wiederholte gestapelte, goldführende Quarzaderzonen, die von Modellen für orogene Goldlagerstätten vorhergesagt wurden, um auf das Potenzial für tieferliegende Goldmineralisierung abzuzielen.

Die Ergebnisse der Gesteinsprobenanalyse aus dem Vorkommen DJ sowie der 36 Diamantbohrlöcher, die auf Stander Zone, dem Vorkommen Gay Gulch und anderen Zielen entlang der Verwerfung Eldorado Fault niedergebracht wurden, stehen noch aus.

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Klondike District mit Explorationszielen 2024.

Abbildung 2: Lage der Probenanalyseergebnisse (Zahlen in g/t Au) für die Vorkommen Archy und Wasp entlang der Verwerfung Eldorado Fault.

Qualifizierte Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen sowie Analysedaten und -verfahren sind auf der Website des Unternehmens angegeben.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Stander Zone Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen hat eine Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie "angedeutet" und 112.000 Unzen in der Kategorie "vermutet" ermittelt[i] - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation gehört.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

"Peter Tallman"

Peter Tallman,

President und CEO

Für weitere Informationen:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: mailto:info@klondikegoldcorp.com

Webseite: http://www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

mailto:ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Wenn in diesem Dokument die Worte "erwartet", "erwarten", "geschätzt", "prognostiziert", "geplant" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen strebt einen sicheren Hafen an.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter http://www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die Mineralressourcenschätzung für das Grundstück Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc. erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77019Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77019&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4989033010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18553211-klondike-gold-entdeckt-52-7-g-t-au-1-69-oz-t-au-vorkommen-wasp-46-6-g-t-au-1-50-oz-t-au-vorkommen-archy