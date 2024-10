DJ Bahn-Aufsichtsrat segnet Verkauf von Schenker an DSV ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat dem Verkauf von DB Schenker an die dänische Transport- und Logistikgruppe DSV zugestimmt. Der Abschluss des Verkaufs wird nach Erhalt aller Genehmigungen im Laufe des Jahres 2025 erwartet, teilte die Bahn nach einer außerordentlichen Sitzung des Kontrollgremiums mit. Der Bund habe ebenfalls am Mittwoch seine Zustimmung zu der Transaktion gegeben. Diese hat ein Volumen von 14,3 Milliarden Euro.

"Der Verkauf von DB Schenker ist ein wichtiger Meilenstein für die DB, um sich konsequent auf die Sanierung der Schieneninfrastruktur im Inland sowie den Betrieb eines klimafreundlichen Personen- und Güterverkehrs in Deutschland und Europa zu konzentrieren", sagte Werner Gatzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Bahn, laut Mitteilung. "Der Verkaufserlös wird die Verschuldung der DB erheblich senken und einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Stabilität des DB-Konzerns leisten", ergänzte Bahn-Chef Richard Lutz.

Die Gewerkschaft Verdi pochte am Mittwoch erneut darauf, Arbeitsplätze, Mitbestimmung und Tarifbindung in dem Logistik-Unternehmen dauerhaft zu erhalten. "Nach den monatelangen Diskussionen im Verkaufsprozess sind die Kolleginnen und Kollegen nachvollziehbar verunsichert", so Verdi-Bundesfachgruppenleiter Logistik Stefan. "DSV hat den Zuschlag bekommen; jetzt ist der Konzern in der Pflicht, die Arbeitsplätze bei Schenker langfristig zu sichern."

