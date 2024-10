Die Aixtron SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn fiel der Kurs um 0,4 Prozent auf 15,57 EUR, wobei das Tagesvolumen bei 72.927 gehandelten Aktien lag. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in dem Papier. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit bei 25,97 EUR angesetzt, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum impliziert.

Blick auf Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Im zweiten Quartal 2024 musste Aixtron einen Umsatzrückgang von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hinnehmen. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Millionen EUR, während das Ergebnis je Aktie bei 0,10 EUR lag. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie. Zudem wird eine Dividende von 0,387 EUR erwartet, was eine leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 31. Oktober 2024 erwartet.

