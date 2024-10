Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts könnte den US-Aktienmärkten auch am Mittwoch einen Dämpfer verpassen. Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt zeigten vorbörslich nur wenig Einfluss auf die Indizes. So hat die Privatwirtschaft in den USA im September mehr Stellen geschaffen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte.Gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ...

