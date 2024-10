Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of October 3, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR TNCNT X5 AVA 3 GB00BL058R48 BEAR BTCNGR X2 AVA 1 GB00BG63WF31 BEAR BETSB X4 AVA 3 GB00BL01T136 BULL CTM X3 AVA 1 GB00BNV2WH65 BEAR DJIA X12 AVA 8 GB00BNTRPG32 BEAR DJIA X18 AVA 10 GB00BNV4WD83 BULL CO2 X10 AVA 20 GB00BQRKGH38 BEAR CO2 X5 AVA 15 GB00BNTSM329 BULL FINGB X3 AVA 8 GB00BNV4VT78 BEAR DAX X8 AVA 6 GB00BL01DY47 BEAR DAX X18 AVA 20 GB00BQR86J92 BEAR DAX X20 AVA 18 GB00BQR98077 BEAR DAX X10 AVA 10 GB00BL05C505 BEAR ZARA X5 AVA 2 GB00BL01HV95 BULL KINVB X5 AVA 5 GB00BNV1DQ92 BULL LHA X5 AVA 5 GB00BL07CR82 BULL FACE X10 AVA 1 GB00BQRL1F97 BEAR NASD X20 AVA 30 GB00BQRK3617 BEAR NASDQ X5 AVA 5 GB00BKZYSY66 BEAR NASD X15 AVA 35 GB00BQRJL087 BEAR NASD X20 AVA 29 GB00BQRJTQ01 BEAR NASD X20 AVA 33 GB00BQRNZJ71 BEAR NASD X18 AVA 27 GB00BQRJZS43 BEAR NASD X20 AVA 31 GB00BQRMRT88 BEAR NFLX X5 AVA 7 GB00BNV4T045 BULL NIBE X5 AVA 2 GB00BNTTQM23 BULL NIKE X5 AVA 2 GB00BG642F60 BEAR NVDA X10 AVA 3 GB00BQRC0S84 BEAR NVDA X8 AVA 2 GB00BQRQ0J10 BEAR NVDA X5 AVA 9 GB00BQRHSM32 BEAR NVDA X6 AVA 1 GB00BQRK4805 BULL PLTR X10 AVA 1 GB00BS9LTV31 BEAR OLJA X16 AVA 5 GB00BQRLH628 BULL OLJA X10 AVA 21 GB00BNV3KR58 BULL OLJA X15 AVA 22 GB00BQRL5132 BULL KAKAO X8 AVA 4 GB00BG60V468 BEAR SPGSC X8 AVA 17 GB00BS9M0X59 BULL SPGSCC X8 AVA 9 GB00BSJJ7M40 BULL SPGSCC X8 AVA 7 GB00BQRJ0R80 BULL SPGSCC X8 AVA 8 GB00BS9LY521 BEAR GULD X12 AVA 8 GB00BNTV5G52 BEAR GULD X20 AVA 2 GB00BQRNGB64 BEAR GULD X20 AVA 1 GB00BQRC8Z12 BEAR GULD X10 AVA 5 GB00BL00CX32 BEAR GULD X15 AVA 9 GB00BNV17N48 BULL BENSI X8 AVA 10 GB00BL05D131 BEAR KAFF X12 AVA 35 GB00BS9MPV83 BULL GAS X12 AVA 30 GB00BQRQZ637 BULL GAS X12 AVA 33 GB00BQRP4636 BULL GAS X5 AVA 12 GB00BQRC2V53 BULL PALL X15 AVA 11 GB00BQRQ1094 BULL PALL X15 AVA 10 GB00BQRPM140 BULL PALL X12 AVA 17 GB00BQRMTX64 BULL SPGS X12 AVA 18 GB00BQRKTF27 BEAR SILV X15 AVA 28 GB00BQRP8H24 BEAR SILV X15 AVA 29 GB00BQRP1F15 BEAR SILV X10 AVA 17 GB00BQRCHT82 BEAR SILV X15 AVA 30 GB00BSJJ0P85 BEAR SILV X12 AVA 25 GB00BQRK0C69 BEAR SILV X15 AVA 27 GB00BQRN1J99 BEAR SILV X5 AVA 3 GB00BL01YL88 BEAR SP50 X10 AVA 11 GB00BL066408 BEAR SP50 X18 AVA 18 GB00BQRB8Q98 BEAR SP50 X20 AVA 20 GB00BQRB8R06 BEAR SP50 X15 AVA 22 GB00BQR85L40 BULL STARB X3 AVA 5 GB00BQR8ZV44 BEAR TESLA X10 AVA 1 GB00BQRL4J41 BEAR TESLA X8 AVA 1 GB00BQRKTW91 BEAR TESLA X6 AVA 4 GB00BQRCH098 BEAR TESLA X4 AVA 5 GB00BNTRP183 BEAR TESLA X5 AVA 6 GB00BNV33R69 BEAR WIHL X5 AVA 2 GB00BNTV2Z37 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.