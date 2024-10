Die Puma SE verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seinen Anteil an dem Sportartikelhersteller deutlich aufgestockt. Laut einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hält Amundi nun 5,14% der Stimmrechte an Puma, was einem Anstieg von über zwei Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Meldung entspricht.

Komplexe Beteiligungsstruktur

Die Beteiligung von Amundi an Puma gestaltet sich vielschichtig. Der Großteil der Stimmrechte wird über die Tochtergesellschaft Amundi Asset Management S.A.S. gehalten, die allein 4,36% der Anteile kontrolliert. Zusätzlich verfügt Amundi über Finanzinstrumente, die weitere 0,09% der Stimmrechte repräsentieren. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Investoren an der Puma-Aktie und könnte als positives Signal für die zukünftige Kursentwicklung gewertet werden.

