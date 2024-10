Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Rückgang. Der Kurs fiel um beachtliche 6,91 Prozent auf 75,13 Euro, was Nike zu einem der größten Verlierer am Aktienmarkt machte. Dieser Einbruch folgt auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Der Umsatz sank im ersten Geschäftsquartal 2024/25 um 10 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar, während der Gewinn um 28 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zurückging.

Unsicherheit über zukünftige Entwicklung

Nike hat als Reaktion auf die schwachen Zahlen seinen Jahresausblick zurückgezogen und den geplanten Investorentag verschoben. Dies verstärkt die Unsicherheit unter Anlegern über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Besonders die anhaltende Kaufzurückhaltung in China und Nordamerika bereitet Sorgen.

