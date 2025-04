© Foto: Dall-E

Die Solarmodulhersteller JinkoSolar und First Solar konnten am Dienstag nicht mit ihren Quartalszahlen überzeugen. Die Aktien stehen unter Druck.Eine schwache Nachfrage in den USA, wachsende Handelshemmnisse und eine geringe Profitabilität aufgrund von Überkapazitäten - vor allem chinesische Solarmodulhersteller haben aktuell schwer zu kämpfen, wie das am Dienstagmittag von JinkoSolar vorgelegte Quartalergebnis zeigt. Doch auch der US-amerikanische Hersteller First Solar, der als möglicher Gewinner der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gilt, enttäuschte am Dienstagabend mit seinen Zahlen und dürfte am Mittwoch vor empfindlichen Verlusten stehen. Lange hat JinkoSolar, der nach …