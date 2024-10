© Foto: adobe.stock.com



Der Rücksetzer des Silberpreises hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können, stand doch mit den 32+ US-Dollar eine wichtige Widerstandszone im Fokus. Gerät die Rallye nun ins Wanken? Mitnichten!Silberpreis scheiterte am Widerstand Silber scheiterte am Widerstand von 32+ US-Dollar. Mehrere Versuche, den markanten Widerstandscluster aufzubrechen, blieben erfolglos. Das könnte Silber nun kurzfristig in Bedrängnis bringen. So oder so ähnlich könnte man die Situation unter technischen Aspekten zusammenfassen. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung "Silberpreis bald bei 40 US-Dollar? Diese Produzentenaktie steht vor der Rallye" bot sich eine überaus vielversprechende Ausgangslage. …