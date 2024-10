EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Gewinnwarnung

Cherry SE verfehlt Umsatzprognose für das dritte Quartal 2024 wegen Ausfall des deutschen Marktes



02.10.2024 / 16:35 CET/CEST

München, 2. Oktober 2024 - Die Cherry SE gibt bekannt, aufgrund der rezessiven Tendenzen im Heimatmarkt Deutschland ihr Umsatzziel im dritten Quartal nicht zu erreichen. Zum Konzernergebnis des dritten Quartals sowie zur Erreichbarkeit der Prognose für das Gesamtjahr wird sich die Gesellschaft so bald wie möglich äußern. Umsatzprognose von rund 35 Mio. Euro im dritten Quartal nicht erreicht, Unternehmen geht aktuell von rund 22 Mio. Euro Quartalsumsatz aus

Rückläufige Wirtschaftstätigkeit und die negative Verbraucherstimmung in Deutschland haben die gewerblichen und privaten Kaufentscheidungen auch im Segment Office Peripherals verlangsamt; internationale Märkte entwickeln sich besser

Negative Margenauswirkungen des geringeren Konzernumsatzes haben das bereinigte EBITDA im dritten Quartal voraussichtlich in den negativen Bereich gedrückt

Sofort ergebniswirksame, zusätzliche Kostensenkungen von 3,5 Mio. Euro eingeleitet

Starker Anstieg im Bereich Digital Healthcare & Solutions erwartet

Anpassung der Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024 wird aktuell geprüft Die Cherry SE erwartet auf Basis aktueller Auswertungen und vor dem Quartalsabschluss ein Umsatzniveau im dritten Quartal 2024 von rund 22 Mio. Euro und liegt damit unter dem prognostizierten Wert von 35 Mio. Euro. Um das Umsatzziel zu erreichen, hätte sich das Unternehmen dem Preisdruck auf dem deutschen Markt beugen und die Profitabilität in einer Weise opfern müssen, die nicht mit dem mittelfristigen Weg der sukzessiven Margensteigerung für CHERRY und seine Partner vereinbar ist. Die Gründe für die Abweichung im Umsatz liegen in der deutlich negativen Konjunkturentwicklung und den rezessiven Wachstumsaussichten in Deutschland. Sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich registriert CHERRY eine nennenswerte Kaufzurückhaltung bei Peripheriegeräten, basierend auf einem Rückgang der generellen Unternehmensinvestitionen und -ausgaben sowie einer erhöhten Sparquote bei den privaten Haushalten. Der Geschäftsbereich Digital Health & Solutions liegt dagegen weit über dem vergleichbaren Vorjahresquartal. Die Cherry SE wird in Bälde endgültige Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Das Unternehmen verschärft jedoch unmittelbar sein striktes Kostenmanagement. Zum jetzigen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich der geringere Konzernumsatz aufgrund einer geringeren Fixkostendeckung, deren Details noch evaluiert werden, negativ auf die bereinigte EBITDA-Marge für das dritte Quartal und damit für das gesamte Geschäftsjahr auswirken wird. Basierend auf der im ersten Halbjahr erzielten bereinigten EBITDA-Marge von 4 % und den Ergebnissen des dritten Quartals berechnet das Unternehmen derzeit die Prognose für das vierte Quartal, um den erwarteten Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr zu ermitteln. Angesichts der erheblichen Unsicherheiten und der sich rapide verschärfenden Rezession im deutschen Heimatmarkt wird sich die Gesellschaft zur Prognose 2024 äußern, sobald eine verlässliche Einschätzung möglich ist. Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE: "Die zunehmenden Negativmeldungen deutscher Großkonzerne bedingen auch einen Blick auf die angespannte Situation in den deutschen mittelständischen Unternehmen. Der GfK-Konsumklimaindex in Deutschland hat sich im September bei -22 Punkten weiter eingetrübt, und führende Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Kontraktion des deutschen BIP aus. Die Cherry SE ist international aufgestellt, aber Deutschland ist unser wichtiger Heimatmarkt und somit trifft die schwache Konsumentennachfrage in Kombination mit fehlender volkswirtschaftlicher Wachstumsperspektive auch uns in deutlichem Umfang. Das Unternehmen setzt weiterhin auf profitables Wachstum und nicht auf Umsatz um jeden Preis. Wir Unternehmer benötigen einen sofortigen Bürokratieabbau und eine umfassende Deregulierung. Jedwede weitere Belastung, etwa durch Lieferkettengesetz oder Reportingpflichten, können wir nicht mehr leisten. Das ist die Voraussetzung für Sicherheit bei der Standortplanung. Die Verbraucher in Deutschland brauchen Orientierung, Perspektive und endlich auch wieder Zuversicht." Volker Christ, EVP Global Finance & IT, ergänzt: "Aufgrund der aktuellen Herausforderungen im Bereich Gaming & Office Peripherals haben wir mit sofortiger Wirkung ein weiteres Kosteneinsparungsprogramm aufgelegt, mit welchem wir bis Jahresende mindestens 3,5 Mio. Euro unmittelbar cash- und ergebniswirksam erzielen möchten." Die Bekanntgabe vorläufiger Konzern-Kennzahlen für das dritte Quartal 2024 erfolgt wie vorgesehen am 24. Oktober 2024. Der vollständige Q3-Bericht wird am 6. November auf der Webseite der Gesellschaft unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/interim-reports veröffentlicht. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



