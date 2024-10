Deutschland (ots) -Deutschlands Maßpioniere feiern mit Stolz ihr 25-jähriges Bestehen. Seit einem Vierteljahrhundert steht das Unternehmen für handwerkliche Perfektion und zeitlose Eleganz, die in der Modewelt ihresgleichen suchen.Auf dem Papier war 1997 bereits alles klar. Ein lehrbuchmäßiger Businessplan sollte drei Freunden aus Essen dabei helfen, den Markt für maßgeschneiderte Bekleidung in Deutschland zu revolutionieren. Schon bald, im Juli 1999, eröffnete das erste Atelier von cove in Essens Innenstadt.Seit dem gilt die Devise "Individuell - wertvoll - zeitlos mit Zeitgeist".Das Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute eine feste Größe in der Welt der exklusiven Maßbekleidung. cove verbindet traditionelle Schneiderkunst mit modernen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Qualität. Jede Kreation ist ein Unikat, das in akribischer Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail gefertigt wird."Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir in den letzten 25 Jahren erreicht haben", sagt Ulrich Hesse, Geschäftsführer von cove. "Unsere Philosophie war es von Anfang an, Kleidung zu schaffen, die nicht nur durch ihren Stil, sondern auch durch ihre Langlebigkeit überzeugt. In einer Zeit, in der die Modeindustrie von Fast Fashion dominiert wird, möchten wir ein Zeichen für eine umweltfreundlichere und bewusstere Art des Konsums setzen.""Wir möchten unseren Kunden und Partnern für ihre langjährige Treue und Unterstützung danken", betont Hesse. "Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Meilenstein für unser Unternehmen, sondern auch eine Gelegenheit, unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Modewelt zu feiern und weiter auszubauen."Pressekontakt:cove - die MaßschneiderRonsdorfer Straße 74, Loft 2340233 DüsseldorfFon 0211-1712801Lina Teepe (teepe@cove.de)Original-Content von: cove GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176578/5878288