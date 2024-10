Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Rückgang von 1,5% auf 281,80 EUR. Trotz dieses Rücksetzers befindet sich der Kurs nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 286,50 EUR. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem Tief von 162,10 EUR im Oktober 2023, was einem Anstieg von über 70% entspricht. Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von 281,60 EUR, was nahe dem aktuellen Niveau liegt.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Jüngste Meldungen zeigen Bewegungen bei Großaktionären. BlackRock meldete einen leicht gesunkenen Anteil von 13,79% der Stimmrechte, während Morgan Stanley eine Position von 3,62% hält. Diese Veränderungen in der Aktionärsstruktur könnten die künftige Kursentwicklung beeinflussen und werden von Anlegern aufmerksam beobachtet.

