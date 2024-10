Die FUEL-Plattform kann im Vergleich zum Branchenstandard die Produktivität um das 2- bis 6-Fache steigern

Zu den neuen innovativen Plattformtechnologien gehören pEMBR 2.0 Ad-Helfer und modifizierte Rep/Cap-Plasmide

Daten zur FUEL-Plattform werden auf dem Cell Gene Meeting on the Mesa vorgestellt

Forge Biologics, das zu Ajinomoto Bio-Pharma Services gehört und ein führender Hersteller von genetischen Arzneimitteln ist, gab heute die Einführung seiner FUEL-Fertigungsplattform bekannt, mit der Entwicklern von AAV-Gentherapien eine effizientere und beschleunigte Grundlage für die Herstellung zur Verfügung gestellt werden soll, während sie neue Programme vorantreiben und eine breitere Palette von Krankheiten ins Visier nehmen.

Die FUEL-Plattform (Foundation for Unleashing Excellence in Life-Changing Therapies) bietet mehrere neue technische Fortschritte, darunter das pEMBR 2.0 Ad-Helferplasmid von Forge, das mit 8,9 kb zu den kleinsten kommerziell erhältlichen Plasmiden gehört und ein verbessertes Sicherheitsprofil sowie eine höhere Fertigungseffizienz bietet. Außerdem beinhaltet die Plattform neue modifizierte Rep/Cap-Plasmide, bei denen eine kundenspezifische Kapsidsequenz in das firmeneigene Rückgratplasmid von Forge integriert wird. Die bewährte HEK293-Suspensions-Ignition-Zelllinie von Forge ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Plattform. In Kombination bieten diese firmeneigenen Technologien, zusammen mit den bewährten Herstellungsprozessen von Forge und den einzigartigen Optimierungspaketen, eine schnellere, potenziell sicherere und effizientere Grundlage für die AAV-Produktion.

"Als CDMO ist es für uns von höchster Priorität, kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, um unseren innovativen Kunden, die ihre Programme von der Entdeckungsphase bis hin zu den ersten klinischen Studien am Menschen und darüber hinaus vorantreiben wollen, effektive Lösungen zu bieten", so John Maslowski, Presidentund CEO von Forge. "Die FUEL-Plattform ist das Ergebnis jahrelanger, intensiver Forschung und Entwicklung im Bereich unserer innovativen Technologien und baut auf unseren bewährten Herstellungsprozessen auf. Dabei haben wir ein tiefes Verständnis für die Notwendigkeit einer produktspezifischen Flexibilität mit zahlreichen Optimierungspaketen entwickelt."

"Ich bin unglaublich stolz auf die großartige Zusammenarbeit unseres Teams, die uns mit der FUEL-Plattform und den damit verbundenen Produktivitätssteigerungen an diesen Punkt gebracht hat", sagte Dr. David Dismuke, Chief Technical Officer von Forge. "Von der Forschung im Bereich der Molekularentwicklung für unser neues pEMBR 2.0 Ad-Helferdesign bis zu den wiederholbaren Hoch-Titer-Herstellungsverfahren unseres Prozessentwicklungsteams konzentriert sich Forge auch weiterhin auf die Förderung der Fertigungsqualität für unsere Kunden und die Branche, während das Unternehmen weiter expandiert und breitere Patientengruppen erreicht."

Forge wird die FUEL-Plattform am 8. Oktober 2024 um 3:15 p.m. im Rahmen einer Unternehmenspräsentation von Herrn Maslowski auf der Konferenz "Cell Gene Meeting on the Mesa" der Alliance for Regenerative Medicine in Phoenix, Arizona, vorstellen und die wichtigsten Vorteile hervorheben. Weitere Informationen finden Sie unter https://meetingonthemesa.com/.

Über Forge Biologics

Forge Biologics, das zu Ajinomoto Bio-Pharma Services gehört, ist ein Unternehmen, das sowohl Gentherapien in Auftrag herstellt als auch Therapeutika in der klinischen Phase entwickelt. Forge eröffnet den Zugang zu lebensverändernden Gentherapien, indem es diese von der Idee zur Realität werden lässt. Die 200.000 Quadratfuß große Anlage von Forge, Hearth, hat ihren Hauptsitz in Columbus, Ohio, und umfasst 20 speziell angefertigte cGMP-Suiten mit einer Bioreaktorkapazität von 20.000 Litern. Die skalierbaren End-to-End-Plasmid- und AAV-Fertigungsdienstleistungen von Forge umfassen die Fertigung in Forschungsqualität, die Entwicklung von Prozessen und Analysen, die cGMP-Fertigung, die Abfüllung und Endbearbeitung sowie die integrierte Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften, um die Zeitpläne für transformative Medikamente für Patienten mit genetischen Erkrankungen zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.forgebiologics.com.

