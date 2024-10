© Foto: Arne Dedert/dpa



In diesem Interview analysiert Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos die aktuelle Situation am Aktienmarkt. Der DAX zeigt nach einem iranischen Raketenangriff auf Israel eine fragil wirkende Stabilität. Utschneider erklärt im Gespräch mit Cornelia Eidloth, warum er trotz geopolitischer Spannungen entspannt bleibt und welche charttechnischen Unterstützungen aktuell wichtig sind. Zudem liefert der Charttechniker eine Einschätzung zu den Aktien von Mutares, Tesla und Covestro, die derzeit in der wallstreetONLINE Community heiß diskutiert werden. Während Mutares mit einem massiven Kurssturz nach einer Short-Attacke kämpft, zeigt sich Tesla stabil vor wichtigen …