Die Covestro-Aktie zeigt sich am Dienstag robust und verzeichnet leichte Gewinne an der Börse. Gegen 15:52 Uhr notierte das Wertpapier bei 58,18 Euro, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein neues 52-Wochen-Hoch bei 58,28 Euro. Trotz der positiven Entwicklung liegt der Kurs nur knapp über dem Vorjahresniveau, was die anhaltenden Herausforderungen im Marktumfeld widerspiegelt.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,181 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58,00 Euro, was nahezu dem aktuellen Kursniveau entspricht. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die jüngsten Quartalszahlen auf die langfristige Entwicklung auswirken werden. Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 5,55 Euro je Aktie, was auf ein stabiles Wachstum in den kommenden Jahren hindeutet.

