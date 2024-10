Die Henkel vz-Aktie zeigt sich in einem schwierigen Marktumfeld robust. Am jüngsten Handelstag verzeichnete das Papier einen leichten Anstieg von 0,3 Prozent auf 82,20 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 82,46 Euro. Diese positive Entwicklung ist besonders bemerkenswert angesichts der allgemeinen Schwäche des DAX. Das 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, das am 12. Juni 2024 erreicht wurde, liegt nur 4,31 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dies unterstreicht das Potenzial der Aktie in einem volatilen Marktumfeld.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für Henkel weiterhin gute Aussichten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83,20 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,35 Euro. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 1,97 Euro je Aktie erwartet, was die Attraktivität des Titels für Anleger steigern könnte. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 6. November 2024 erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...