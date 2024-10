München (ots/PRNewswire) -Der europäische Teil des Huawei Network Summit 2024 wurde erfolgreich in München, Deutschland, abgehalten und zog mehr als 1.100 Branchenexperten, Technologieführer und Partner aus über 30 Ländern an, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Spanien und die Türkei. Auf dieser Veranstaltung stellte Huawei die brandneuen "Xinghe Intelligent Network"-Produkte und -Lösungen in Europa vor und lud Branchenpioniere aus den Bereichen öffentlicher Dienst, Bildung, Gesundheitswesen und Fertigung ein, ihre besten Netzwerkpraktiken für das intelligente Zeitalter vorzustellen.Europa war schon immer ein Vorreiter bei der digitalen Transformation der Industrie. Willi Song, Präsident der europäischen Vertriebsabteilung für Unternehmen von Huawei, sagte: "Innovation hört nie auf - das ist nicht nur unsere starke Verpflichtung für die Zukunft, sondern zeigt auch unser Engagement, den digitalen und intelligenten Wandel in Europa zu beschleunigen."Der Beginn des intelligenten Zeitalters stellt nie dagewesene Anforderungen an die Netze. Huawei reagiert darauf mit der kontinuierlichen Entwicklung weiterer führender Produkte und Lösungen. Steven Zhao, Vizepräsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, sagte: "Alle Branchen beschleunigen die intelligente Transformation und treiben die Netzwerkentwicklung in die neue Ära von Net5.5G voran. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich das Huawei Xinghe Intelligent Network auf intelligente Innovationen und schafft eine Grundlage der nächsten Generation, die eine optimale Anwendungserfahrung, eine präzise Verkehrsplanung, eine extrem hohe Ausfallsicherheit und einen hochsicheren, allgegenwärtigen Schutz bietet."Auf diesem Gipfel stellte Huawei mehr als 10 innovative "Xinghe Intelligent Network"-Produkte und -Lösungen vor, die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind, z. B. Campus-Netzwerke, WANs, Netzwerke in Rechenzentren und Netzwerksicherheit. Zu den Angeboten gehören Wi-Fi 7 APs für alle Szenarien, der branchenweit erste 100-TBit/s-Ethernet-Switch für Rechenzentren, der branchenweit erste flüssigkeitsgekühlte Switch für Rechenzentren mit 51,2 TBit/s, der Router mit der branchenweit höchsten Portdichte für die Cloud-Ära, das intelligente konvergente All-in-One-Gateway und der NetMaster (eine Anwendung für das Telekommunikationsfundamentmodell).Darüber hinaus kündigte der Bereich Datenkommunikation von Huawei weitere professionelle und intelligente Dienste für globale kommerzielle Märkte an, nachdem in der ersten Hälfte des Jahres 2024 acht branchenspezifische Lösungen veröffentlicht wurden. Für die globalen Märkte des Vertriebsgeschäfts hat der Bereich Datenkommunikation von Huawei mehr KI-Funktionen in die Cloud-basierte Huawei eKit SME Network-Plattform integriert, um eine Reihe von intelligenten Diensten über den gesamten Lebenszyklus hinweg kostenlos anzubieten. Insbesondere wurden die Benutzeroberflächen (UI) auf V2.0 aktualisiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und KMU den Übergang zu intelligenten Systemen zu erleichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520445/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-europaische-teil-des-huawei-network-summit-2024-wird-erfolgreich-abgehalten-und-treibt-die-intelligente-entwicklung-europas-voran-302265879.htmlPressekontakt:huyuheng2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5878351