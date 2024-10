Pepe und Bonk fallen weiter, während FLOCK über 350.000 $ explodiert

Mit einem deutlichen Abverkauf starten Kryptowährungen in den Monat Oktober. Bitcoin gibt in 48 Stunden rund 5.000 US-Dollar vom Verlaufshoch ab. Auch Altcoins kommen kräftig unter die Räder. Hier reduzieren Anleger aktuell ihr Exposure in der risikobehafteten Assetklasse.

Während beispielsweise die beliebten Meme-Coins PEPE und BONK zuletzt deutliche Verluste erleiden, zieht der neue Presale von FLOCK fleißig Kapital an. Denn das Team hinter FLOCKERZ setzt ausdrücklich auf einen Nutzen via Vote-to-Earn, während Pepe Coin und Bonk immer noch ausschließlich unterhaltsame Spaßwährungen bleiben.

Meme-Coins crashen - Korrektur bei PEPE und BONK setzt sich fort

Wenn der Kryptomarkt einen Crash erlebt, leiden Meme-Coins erfahrungsgemäß kräftig. Denn das unterhaltsame Marktsegment geht mit hohen Risiken einher. Kehrt Angst in den Kryptomarkt ein, fließt also meist Kapital aus Meme-Coins. Anleger halten ihr Kapital an der Seitenlinie oder setzen maximal auf etablierte Kryptos wie Bitcoin. So zeigt sich auch im aktuellen Marktumfeld eine Schwäche bei ausgewählten Meme-Coins.

BONK und PEPE fallen in den letzten 24 Stunden um rund 5 Prozent. Damit rutscht PEPE aus der Top 20, während BONK nur noch auf Marktrang 51 rangiert.

Allerdings ist die relative Schwäche heute wohl auch einem einfachen Umstand geschuldet. Denn einige Meme-Coins waren überkauft, das Momentum war sehr bullisch. Gewinnmitnahmen wirken sich dann meist stärker aus. So tendieren Bonk und Pepe auf Wochensicht immer noch zwischen 14 und 18 Prozent im Plus. Damit gehören beide Meme-Coins zu den Top-Performen in der Top 100 - lediglich der FTX Token oder Wormhole waren stärker.

Auch in der nächsten Erholung könnten diese Meme-Coins eine spannende Wahl sein - der jüngste Rücksetzer verbessert damit sogar tendenziell das Chance-Risiko-Verhältnis.

FLOCKERZ pumpt über 350.000 $ - neuer Vote-to-Earn-Coin

Im Oktober 2024 startet erneut eine Reihe neuer Kryptowährungen in ihre Vorverkaufsphase. Eines der Projekte, das bereits kräftig Kapital anzieht, ist FLOCKERZ. Innerhalb kurzer Zeit konnte der Presale rund 350.000 US-Dollar einsammeln. Das innovative Konzept des Projekts basiert auf Dezentralisierung und der aktiven Beteiligung der Gemeinschaft. FLOCKERZ hebt sich nach eigener Aussage von anderen Meme-Coins dadurch ab, dass die Mitglieder - "The Flock" genannt - maßgeblich an Entscheidungsprozessen beteiligt sind.

Kern des Projekts ist FlockTopia, eine Decentralized Autonomous Organization (DAO), die demokratisch organisiert ist. Jeder Token-Inhaber kann über wichtige Themen abstimmen und wird für seine Teilnahme durch das Vote-To-Earn-System belohnt. Je aktiver ein Mitglied bei den Abstimmungen ist, desto mehr $FLOCK-Token erhält es. Dieses Belohnungssystem fördert die langfristige Beteiligung der Mitglieder.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Die Tokenomics von FLOCKERZ ist klar strukturiert. 25 Prozent des Gesamtangebots sind für das Staking reserviert, um ein passives Einkommen zu generieren. 20 Prozent des Angebots sind für den Vorverkauf bestimmt, um Frühinvestoren die Möglichkeit zu geben, sich am Projekt zu beteiligen. Weitere 25 Prozent fließen in den DAO-Vault, der als Treasury der Gemeinschaft dient. Zusätzlich sind 10 Prozent für den Handel an Börsen vorgesehen, um Liquidität sicherzustellen, während 20 Prozent des Token-Bestands für Marketingaktivitäten reserviert sind.

FLOCKERZ verfolgt damit das Ziel, durch eine gut durchdachte Roadmap und umfangreiche Marketingkampagnen zu wachsen. Neben dem Vote-To-Earn-System sollen Listings auf globalen Börsen und eine stetige Erweiterung der Community die Bekanntheit des Projekts steigern. Der dezentrale Ansatz und die enge Einbindung der Gemeinschaft positionieren FLOCKERZ als innovatives Projekt im Kryptomarkt, das auf die langfristige Beteiligung seiner Mitglieder setzt und die Vorteile der Dezentralisierung in den Vordergrund stellt.

Wer in FLOCKERZ investieren möchte, kann die nächsten 36 Stunden noch FLOCK Token für 0,0056785 US-Dollar kaufen. Dafür besuchen Anleger die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann einfach schnell ETH/USDT/BNB gegen FLOCK. Sogar die Zahlung via Kreditkarte ist hier möglich.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.