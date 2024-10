Die Roche-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust und verzeichnet moderate Gewinne. Im Handelsverlauf an der SIX Swiss Exchange konnte das Wertpapier um 0,4 Prozent auf 266,00 CHF zulegen. Das Tageshoch wurde bei 266,60 CHF markiert, während der Handelsbeginn bei 264,40 CHF lag. Mit einem Handelsvolumen von über 244.000 Aktien demonstriert Roche weiterhin seine Attraktivität für Investoren.

Ausblick und Analystenschätzungen

Trotz der aktuellen Kursentwicklung liegt das 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF noch in einiger Entfernung. Analysten sehen jedoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel wird auf 271,11 CHF taxiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 18,56 CHF je Aktie. Zudem erwarten Anleger eine Dividendenerhöhung auf 9,83 CHF, nach 9,60 CHF im Vorjahr. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse ist für den 30. Januar 2025 geplant.

