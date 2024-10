Anschubfinanzierung für bahnbrechendes Projekt mit grünem Wasserstoff in Calistoga (Kalifornien) für Q4 erwartet

Der Prozess folgt auf eine Initiative, die zuerst am Investoren- und Analystentag im Mai 2024 vorgestellt wurde und die Kapitaleffizienz in der 'Own Operate IPP'-Strategie maximieren soll

Das Management beschleunigt die Investitionsstrategie und erhöht den potenziellen Kapitaleinsatz angesichts eines vom Unternehmen registrierten erheblichen proaktiven Interesses von Investoren

Energy Vault Holdings, Inc. ("Energy Vault") (NYSE: NRGV), ein führender Anbieter von nachhaltigen, netzbasierten Energiespeicherlösungen, meldete heute weitere Fortschritte bei der Umsetzung seiner am Investoren- und Analystentag im Mai 2024 vorgestellten Wachstumsstrategie. Dabei konzentriert sich das Unternehmen darauf, die größten Märkte und Wachstumsregionen anzusprechen, besser prognostizierbare und wiederkehrende Einnahmen zu erwirtschaften sowie starkes Wachstum und Rentabilität zu erreichen.

Wichtige Highlights:

Anschubfinanzierung für ausgewählte US-Projekte, darunter das Calistoga Resiliency Center eines der weltgrößten Ultra-Langzeit-Energiespeicherprojekte im industriellen Maßstab, das im Rahmen eines langfristigen Vertrags mit PG&E betrieben wird. Dieses hybride Wasserstoff-Batterie-Energiespeichersystem ist das erste seiner Art und ermöglicht den Aufbau eines kostengünstigen und vollständig kohlenstofffreien Inselnetzes (Mikronetzes) für die Gemeindeebene, das saubere Energie je nach Bedarf speichern und abgeben kann.

Nutzung von vorhandenem Expertenwissen aus der Realisierung von US-weiten Projekten mit einer Kapazität von 1 GWh in den vorangegangenen 12 Monaten und Expansion nach Australien nach den jüngsten Projektvergaben und Verträgen.

Beschleunigung der Strategie 'Own Operate IPP' (Besitz und Betrieb durch unabhängige Stromerzeuger) und Kapitalerhöhung aufgrund des großen Interesses von strategischen Partnern und Investoren.

Beauftragung von Jefferies zur Vereinfachung verschiedener Alternativen der Kapitalinvestitionen, darunter Projektfinanzierung, Monetarisierung relevanter Steuergutschriften und Optimierung von Modellen für den Kapitaleinsatz.

"Wir bei Energy Vault verfolgen weiterhin unser strategisches Leitbild, unser Unternehmen an der Spitze der globalen Energiewende zu positionieren", sagte Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Wie schon zu Beginn des Jahres kurz gemeldet, machen wir gute Fortschritte bei der Finanzierung von bahnbrechenden Projekten wie dem Calistoga Resiliency Center zusammen mit PG&E und beim Beschleunigen des Zeitplans und des Umfangs unserer eigenen 'Own Operate IPP'-Strategie. Damit versetzen wir Energy Vault in die Lage, nachhaltige und langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Die Nutzung unseres internen Engineerings, des Umfangs unserer Speichertechnologie und unserer Expertise in der Projektabwicklung beim Besitz und Betrieb von mehr Anlagen wird uns helfen, unsere Einnahmequellen zu diversifizieren, unser Wachstum zu unterstützen und zu gewährleisten, dass wir unsere Kapitaleffizienz und unsere Ressourcen maximieren."

Die Entscheidung von Energy Vault zur Beschleunigung seiner 'Own Operate IPP'-Strategie ist eine Reaktion auf das vom Unternehmen registrierte bedeutende Interesse von strategischen Partnern und Investoren. Dieser Schritt dürfte die Fähigkeit des Unternehmens stärken, die Chancen, die sich auf dem wachsenden Markt für Energiespeicherung zunehmend bieten, sowohl organisch als auch anorganisch zu nutzen.

Im Zuge der Ausweitung seiner globalen Präsenz durch kürzlich erfolgte Projektvergaben und Aufträge in Australien, die eine Ergänzung seiner starken Präsenz in den Vereinigten Staaten und seiner Lizenzgebühr-Verträge in China und Südafrika darstellen, ist Energy Vault bestens für die Nutzung seiner Expertise bei der Bereitstellung von Energiespeicherlösungen im großen Maßstab positioniert, die dem wachsenden Bedarf an nachhaltiger Stabilität und Resilienz der Stromnetze gerecht werden.

Energy Vault hat Jefferies LLC mit der Unterstützung des Unternehmens bei seiner Strategie zur Projektfinanzierung beauftragt, wodurch der Wert der verfügbaren Steuergutschriften maximiert und die Modelle für den Kapitaleinsatz optimiert werden sollen.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst firmeneigene gravitationsbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die gravitationsbasierte G-Vault -Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, während sie gleichzeitig den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens widerspiegeln, unter anderem in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, darunter auch die Pläne des Unternehmens zum Wiederherstellen der Einhaltung der NYSE-Standards für die weitere Notierung. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "vorschlagen", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "zielt ab", "Projektionen", "sollten", "könnten", "würden", "können", "werden" und ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere derzeitigen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Änderungen unserer Strategie, unserer Expansionspläne, unserer Kundenmöglichkeiten, unserer zukünftigen Geschäftstätigkeit, unserer zukünftigen Finanzlage, unserer geschätzten Einnahmen und Verluste, unserer prognostizierten Kosten, unserer Aussichten und Pläne; die Ungewissheit, ob unsere Auszeichnungen, Buchungen und Auftragsbestände mit künftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die fehlende Gewissheit, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte fehlerhaft sind oder angeblich fehlerhaft sind oder andere Fehler aufweisen; die Umsetzung, die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und zu erhalten; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Wettbewerber und die Branche; die Fähigkeit unserer Zulieferer, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Gesundheitsepidemien auf unser Geschäft und die etwaigen Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutz für geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen im Sinne des JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf und die Quellen und Verwendungen von Barmitteln; der internationale Charakter unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unseren Betrieb und unser zukünftiges Wachstum zu erhalten; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, der am 13. März 2024 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2024, der am 6. August 2024 bei der SEC eingereicht wurde, erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in seinen anderen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden können, auf die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugegriffen werden kann. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen. Wir können auch nicht die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und wird in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt. Sie sollten sich nicht übermäßig auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

