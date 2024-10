Leipzig (ots) -Zum Abschluss des 29. Kinder- und Jugendfilmfestivals "Schlingel" in Chemnitz wurde "Superkräfte mit Köpfchen" (Niederlande, 2024) als "Bester besonderer Kinderfilm international" mit dem MDR-Sonderpreis prämiert. "Chicas vom Gleis" (Spanien, 2024) erhielt den Preis der Jugendjury, den der MDR ebenfalls unterstützt. Der "Schlingel" gehört zu den wichtigsten deutschen Veranstaltungen für den internationalen Kinder- und Jugendfilm.Zum Film "Superkräfte mit Köpfchen": Levs übervorsichtige Eltern lassen den Jungen aufgrund seiner Gehbehinderung nie aus den Augen. Doch als der Junge erfährt, dass sein Superhelden-Idol Healix ein Heiler ist und auf der Comic Con auftauchen soll, machen er und seine exzentrische Oma sich sofort auf den Weg...Auszug aus der Laudatio: "Mit der Angst ist das so eine Sache. Sie hin und wieder zu haben, ist völlig normal. Doch wenn sie zu groß wird, lähmt sie. Wie schön wäre es da, mit Superkräften Ängste zu überwinden - denkt sich zumindest die Hauptfigur unseres Gewinnerfilms, ein Junge mit einer Gehbehinderung und vielen Problemen. In einer Zeit, in der Ängste immer öfter zu Panikattacken werden und Psychologen lange Wartelisten führen, kommt dieser Film genau richtig. Er erzählt dramaturgisch exzellent, bunt und mit großer Spielfreude und wird so zu einer filmischen Lektion in Lässigkeit. Die Botschaft: Deine Ängste werden beherrschbar, wenn Du Dich Ihnen stellst und Dich dabei selbst nicht zu wichtig nimmst. Genau das tut der Hauptdarsteller im Laufe des Films und wird so zum wahren Superhelden. Überraschenderweise ohne Kostüm. Er zeigt einfach, was gar nicht so einfach ist. Er zeigt sich selbst mit seiner Angst. Die Jury vergibt in diesem Jahr den MDR-Preis für den 'Besten besonderen Kinderfilm international' an einen vielschichtig-lebensklugen Film für die ganze Familie."Der MDR-Sonderpreis "Bester besonderer Kinderfilm international" ist mit 1.000 Euro dotiert. Sollte der Film durch einen öffentlich-rechtlichen Sender zur Ausstrahlung angekauft werden, unterstützt der MDR die deutsche Synchronisierung mit 5.000 Euro. Ausgewählt wurde die Produktion von der internationalen Fachjury "Spielfilm International".Zum vierten Mal unterstützt der MDR den Preis der Jugendjury mit 3.500 Euro innerhalb des Jugendfilmwettbewerbs, den in diesem Jahr der Film "Chicas vom Gleis" (Spanien, 2024) gewonnen hat.Zum Inhalt: Die Freundinnen Jara, Álex und Miranda wachsen in einem spanischen Kinderheim auf. Sie sind wie eine Familie füreinander und hängen oft am Bahnhof rum. Als sie Geld für Konzerttickets brauchen, erhalten sie von einer Frau den Tipp, sich dieses doch auf der Bahnhofstoilette zu verdienen...Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt (Auszug):"In unserem Gewinnerfilm verfolgen wir Schicksale, die man im Alltag vergisst, aber oft auch bewusst ignoriert. Es geht um Teenager, Freundschaft und die Schwierigkeit, seine Probleme anzusprechen aus Angst vor den Konsequenzen. Dabei bekommt die Geschichte eine besondere Bedeutung, weil sie auf einer wahren Begebenheit beruht. Das Ziel unseres Gewinners ist es, Aufmerksamkeit auf ein oft ignoriertes Thema zu lenken, Mitgefühl mit den Charakteren zu erzeugen und besonders die Realität in all ihrer Grausamkeit klar zu benennen. ... Unser Gewinnerfilm überzeugt durch talentierte Hauptdarstellerinnen, welche ihre Stärke beweisen, in dem sie harte Szenen sehr authentisch dargestellt haben. Unser Gewinnerfilm erfüllt sein Ziel, den Zuschauer emotional zu berühren mit den schweren Schicksalen von drei Mädchen, die durch Prostitution früh dazu gezwungen waren, erwachsen zu werden."Eine lobende Erwähnung erhielt der neuseeländische Jugendfilm "We were dangerous" (2023).Das 29. Kinder- und Jugendfilmfestival "Schlingel" findet noch bis 3. Oktober in Chemnitz statt. Insgesamt wurden 181 Filme aus 52 Ländern präsentiert.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5878195