Die niederländische Internet-Holding Prosus erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Am Mittwoch erreichten die Aktien des Unternehmens ihren höchsten Stand seit Juli 2021 und notierten zuletzt mit einem Plus von 4,5 Prozent bei 41,52 Euro. Damit sicherte sich Prosus die Spitzenposition im EuroStoxx 50-Index. Seit Mitte September verzeichnete das Unternehmen bereits einen Kursanstieg von rund 25 Prozent, während sich der Gewinn im Jahresverlauf auf fast 54 Prozent summiert. Diese Entwicklung positioniert Prosus als zweitbesten EuroStoxx-Wert des laufenden Jahres, knapp hinter Unicredit.

Tencent als Wachstumstreiber

Der jüngste Erfolg von Prosus ist maßgeblich auf die 25-prozentige Beteiligung am chinesischen Internetriesen Tencent zurückzuführen. Tencents Aktienkurs reagierte positiv auf die Ankündigungen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft. An der Hongkonger Börse verzeichneten die Tencent-Papiere am Mittwoch einen Anstieg von 5,7 Prozent, was sich direkt auf den Wert der Prosus-Beteiligung auswirkte und den Kursanstieg weiter befeuerte.

