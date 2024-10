Odysee ist eine innovative, neue Softwareplattform zur Flugplanoptimierung, die auf KI und Big Data setzt, um die Asset-Konfiguration für die Luftfahrtindustrie und andere Logistikunternehmen zu optimieren

Ein Jahr nach der Ankündigung ihrer Partnerschaft, deren Ziel die Lösung geschäftlicher Herausforderungen durch Innovation ist, haben Alaska Airlines und UP.Labs auf dem UP.Summit offiziell ihr erstes neues Start-up, Odysee, vorgestellt. Odysee ging mit einer Startkapitalfinanzierung von 5 Millionen US-Dollar unter der Leitung von UP.Partners an den Start und soll leistungsstarke KI und Rechenleistung bereitstellen, um in Echtzeit Trade-off-Entscheidungen bei der Planung und Verwaltung der operativen Logistik zu treffen, beginnend mit der Flugplanung. Die Plattform wird die optimale Nutzung jedes einzelnen Flugzeugs und der Verbindungen zwischen den Flugzeugen sicherstellen und die Teams in die Lage versetzen, einen der komplexesten Bereiche des Geschäfts einer Fluggesellschaft effektiver zu optimieren.

Diese KI-gestützte Lösung zur Flugplanoptimierung ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg, der auf dem UP.Summit im vergangenen Jahr begann. Damals kündigten die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft an und formulierten die Vision, die wichtigsten strategischen Herausforderungen der Luftfahrtindustrie mit neuen Unternehmen zu lösen, die einen Beitrag dazu leisten, die Zukunft des Verkehrs- und Mobilitätssektors zu gestalten.

"Das Besondere an Odysee ist die Fähigkeit, Flugplanern bei der Bewertung der verschiedenen Trade-offs zu helfen, die mit bestimmten Flugplanänderungen einhergehen, und ihnen so fundiertere Entscheidungen bei der Erstellung umfassender Flugpläne zu ermöglichen", so Steve Casley, Chief Executive Officer von Odysee. "Unser Team ist begeistert von der Leistungsfähigkeit und Effizienz, die diese Technologie Alaska Airlines und allen zukünftigen Kunden bieten wird, und von der Möglichkeit, ihre Funktionalität weiter auszubauen."

Odysee verfolgt einen auf Operations Research basierenden Ansatz, um Flugpläne zu erstellen und die Auswirkungen von Flugplanänderungen auf Umsatz, Rentabilität und Zuverlässigkeit schnell zu quantifizieren. Die Plattform kann innerhalb von Sekunden Hunderte von Simulationen durchführen, um detaillierte Einblicke auf Flugebene bereitzustellen und einen zukünftigen Flugplan einem Stresstest zu unterziehen. Dieses Tool ist in der Lage, mehr Optionen zu bewerten und mehr Variablen zu berücksichtigen als das menschliche Gehirn was Teams die Möglichkeit eröffnet, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

"Als CEO und ehemaliger COO ist mir bewusst, dass die optimale Konfiguration einer Fluggesellschaft für den optimalen Einsatz jedes Flugzeugs ein entscheidender Faktor in Bezug auf die betriebliche Zuverlässigkeit, ein bemerkenswertes Reiseerlebnis für unsere Gäste und die Maximierung der Einnahmen ist", so Ben Minicucci, Chief Executive Officer von Alaska Airlines. "Ich freue mich sehr, dass Odysee, das erste Unternehmen, das im Rahmen unserer Partnerschaft mit UP.Labs gegründet wurde, mithilfe künstlicher Intelligenz unseren Teams dabei hilft, unsere Flugzeuge zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen."

Die Partnerschaft zwischen UP.Labs und Alaska Airlines entstand innerhalb von Alaska Star Ventures, dem Investmentarm von Alaska Airlines, und steht im Einklang mit dem Engagement Alaskas für Innovation und Nachhaltigkeit. Innerhalb der nächsten drei Jahre wird die Partnerschaft weitere Start-ups ins Leben rufen, deren Schwerpunkt auf der Lösung zentraler Herausforderungen in den Bereichen Luftfahrt und Mobilität liegen wird.

UP.Labs ist ein Venture Lab und zentraler Bestandteil des UP.Partners-Ökosystems, zu dem auch der Mobilitätsinvestitionsfonds UP.Ventures und der UP.Summit gehören, eine Mobilitätsveranstaltung, zu der nur geladene Gäste Zutritt haben und bei der 300 der innovativsten Köpfe der Welt gemeinsam die Zukunft des Verkehrs neu denken.

"Die Gründung von Odysee markiert einen bedeutenden Meilenstein, der die Stärken von UP.Labs und Alaska Airlines vereint, um ein Start-up zu schaffen, das die Art und Weise, wie Flugpläne erstellt, analysiert und optimiert werden, revolutioniert", sagte John Kuolt, Gründer und CEO von UP.Labs. "Durch die Kombination unseres Fachwissens und unserer gemeinsamen Vision eröffnen wir neue Möglichkeiten, fördern das Wachstum und setzen neue Maßstäbe in unserer Branche."

Über Alaska Airlines

Alaska Air Group, Inc. hat seinen Hauptsitz in Seattle und umfasst die Tochtergesellschaften Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Inc., Horizon Air und McGee Air Services. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Hawaiian Airlines fliegen wir nun mehr als 140 Ziele in Nordamerika, Mittelamerika, Asien und im Pazifikraum an. Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Sicherheit, herausragender Kundenservice, operative Exzellenz, finanzielle Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Alaska Airlines ist Mitglied der oneworld Alliance. Mit oneworld und unseren anderen globalen Partnern stehen unseren Gästen mehr Auswahlmöglichkeiten als je zuvor zur Verfügung, um auf alaskaair.com bei 30 Fluggesellschaften und mehr als 1.000 weltweiten Zielen zu kaufen, zu sammeln oder einzulösen. Buchen Sie Reisen im Pazifikraum mit Hawaiian Airlines auf hawaiianairlines.com. Erfahren Sie mehr über Alaska Airlines unter news.alaskaair.com und Hawaiian Airlines unter newsroom.hawaiianairlines.com/blog. Alaska Air Group wird an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Kürzel "ALK" gehandelt.

Über UP.Partners

UP.Partners revolutioniert die Welt der Mobilität durch den Aufbau und die Investition in Unternehmen, die Menschen und Güter sauberer, schneller, sicherer und kostengünstiger befördern zu Lande, in der Luft, auf dem Wasser und im Weltraum. Das Multi-Strategie-Unternehmen realisiert dieses Ziel durch sein einzigartiges und virtuoses Ökosystem, das UP.Ventures, UP.Labs und UP.Summit umfasst. UP.Ventures investiert in Unternehmen und Technologien, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten, und arbeitet dabei mit einigen der innovativsten Investoren und Unternehmern der Welt zusammen. Mit dem Flaggschiff-Launch-Partner Porsche betreibt UP.Labs ein einzigartiges Venture Lab, das mit den größten Unternehmen der Welt zusammenarbeitet, um die dringendsten Herausforderungen zu identifizieren, mit denen diese und die Gesellschaft im Allgemeinen konfrontiert sind. Der UP.Summit ist eine nur auf Einladung zugängliche Veranstaltung, die gemeinsam mit Tom und Steuart Walton sowie Ross Perot Jr. in Bentonville, AR, bzw. Dallas/Ft. Worth, TX, ausgerichtet wird und die innovativsten Köpfe der Welt zusammenbringt, um die Zukunft des Verkehrs neu zu denken. Weitere Informationen finden Sie unter www.UP.partners oder folgen Sie uns auf Twitter @UpPartnersVC oder LinkedIn.

Über UP.Labs

UP.Labs ist das erste Venture Lab seiner Art, das ein neues Venture-Modell zur Lösung von zentralen Problemen für die weltweit wichtigsten Unternehmen im Bereich Mobilität einsetzt. Indem UP.Labs führende Wirtschaftsvertreter, Investoren und Unternehmenspartner zusammenbringt, werden Branchenprobleme für Unternehmen gelöst, die zwar über die Größe und die Ressourcen verfügen, dies aber nicht allein bewältigen können. UP.Labs ist sich bewusst, dass der Verkehr das Grundgerüst unserer Gesellschaft bildet, und greift auf diese strategischen Partnerschaften zurück, um schnell bahnbrechende Start-ups zu gründen, aufzubauen und zu skalieren, die die Art und Weise, wie wir Menschen und Güter transportieren, sauberer, schneller und sicherer machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://up.partners/labs/.

Über UP.Summit

Der UP.Summit ist ein jährlich stattfindendes, nur auf Einladung zugängliches Treffen der innovativsten Köpfe der Welt, die die Zukunft des Verkehrs neu denken. Einige der einflussreichsten Investoren, Unternehmer und Führungskräfte aus den Bereichen Politik, Verteidigung, Transport und Mobilität nehmen jedes Jahr am Gipfel teil, mit dem Ziel, Menschen und Güter sauberer, schneller, sicherer und kostengünstiger zu transportieren zu Lande, in der Luft, auf dem Wasser und im Weltraum. Der UP.Summit wurde 2017 ins Leben gerufen und wird gemeinsam von UP.Partners, Tom und Steuart Walton sowie Ross Perot Jr. organisiert.

