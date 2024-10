SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Das US-amerikanische E-Commerce-Urgestein eBay schafft Gebühren für private Verkäufer in Großbritannien ab, um neue Händler zu locken. eBay Inc. (Nasdaq: EBAY, ISIN: US2786421030) gab am 1. Oktober 2024 bekannt, ab sofort die Gebühren für Consumer-to-Consumer-Verkäufer...

Den vollständigen Artikel lesen ...