Die Finanzierung der Serie B wird von CRH Ventures, der Risikokapitalgesellschaft von CRH, einem führenden Anbieter von Baustofflösungen, geleitet

Die Investition wird dazu beitragen, die Position von FIDO im globalen Wassermanagementsektor weiter zu festigen und eine strategische Expansion in den Markt für intelligente Infrastrukturen zu ermöglichen

FIDO AI Ltd das Softwareunternehmen, das mithilfe von KI-gesteuerter Reduzierung von Wasserverlusten und kuratierten Erkenntnissen aus Wasserdaten dazu beiträgt, die globale Wasserresilienz schnell zu verbessern gab heute bekannt, dass es die für die weitere Skalierung seines Geschäfts erforderliche Serie-B-Finanzierung beschafft hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002239637/de/

Die Investitionsrunde wurde von CRH Ventures, der Risikokapitalgesellschaft von CRH, einem führenden Anbieter von Baustofflösungen, angeführt. CRH Ventures schließt sich den bestehenden Investoren von FIDO an, darunter SKion Water GmbH, Emerald Technology Ventures und andere.

Die neuen Finanzmittel werden es dem Managementteam von FIDO AI ermöglichen, den anhaltenden kommerziellen Erfolg im globalen Wassermanagement und in der unternehmerischen Wasserverantwortung zu beschleunigen und zusätzliche strategische Möglichkeiten in angrenzenden Märkten für Bau, Ausrüstung und Infrastruktur zu verfolgen.

Victoria Edwards, CEO von FIDO, sagte: "Ich freue mich sehr, die Investition von CRH Ventures in FIDO bekannt zu geben, die auf unserer bestehenden Partnerschaft mit CRH über das Unternehmen Oldcastle Infrastructure in den Vereinigten Staaten aufbaut. Diese Investition sichert nicht nur die Zukunft unseres Unternehmens, sondern ermöglicht es uns auch, in Märkten zu wachsen, die wir sonst nicht so leicht hätten erreichen können, und unsere Mission, eine Welt ohne Wasserknappheit zu schaffen, wirklich zu erfüllen."

"Die starke strategische Beziehung zu CRH ist für FIDO im Grunde die richtige. Sie bringt uns in das richtige Markt-Ökosystem, um FIDO AI als die weltweit führende intelligente Lösung für Wasserresilienz und Wasserverwaltung in den Bereichen Infrastrukturaufbau, -wartung, -management und Nachhaltigkeitsberichterstattung zu positionieren."

Eduardo Gomez, Head von CRH Ventures, sagte: "Diese Investition unterstreicht unser Engagement für die Skalierung der vielversprechendsten und innovativsten Technologien. Die Technologie von FIDO AI passt nahtlos zu CRHs Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen für die bebaute Umwelt. Wir freuen uns darauf, unsere bestehende Partnerschaft zu stärken, insbesondere durch Oldcastle Infrastructure, unser in den USA ansässiges Unternehmen für Wasserinfrastruktur, um die Wasserversorgung nachhaltig zu verbessern."

Jason Jackson, President, Oldcastle Infrastructure, sagte: "Die Investition in FIDO AI ist ein wichtiger Teil unseres anhaltenden Engagements, innovative Technologien zu nutzen, um kritische Infrastrukturlösungen voranzutreiben, die globale Wasserprobleme lösen. Gemeinsam werden wir eine Allianz schmieden, die sich darauf konzentriert, die schwerwiegenden Auswirkungen von Wasserverlusten in unseren Gemeinden zu verringern und gleichzeitig die Technologie zur Leckageerkennung weiterzuentwickeln, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen."

Die einzigartige volumetrische KI von FIDO hat sich seit ihrer Entwicklung im Jahr 2019 zu einer führenden Technologie im Bereich des intelligenten Wassermanagements entwickelt. Die KI von FIDO bietet nicht nur beispiellose Dateneinblicke in die Anwesenheit, Größe und genaue Lokalisierung versteckter Wasserlecks mithilfe von akustischen Analysen, sondern wird auch zunehmend für ein umfassenderes Management auf Ebene der Wassereinzugsgebiete eingesetzt, einschließlich proaktiver Wartung, und über das FIDO-Plus-Angebot für kollaborative Wassernachfüllprogramme von Unternehmen.

Das innovative Unternehmensmodell FIDO Plus für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser ermöglicht es Unternehmen in Zusammenarbeit mit Oldcastle Infrastructure in den Vereinigten Staaten, den Einsatz der KI von FIDO in lokalen Versorgungsnetzen zu unterstützen, wo sie zur Priorisierung, Überprüfung und Überwachung der schnellen Reparatur großer Leckagen eingesetzt wird. Die Menge des eingesparten Wassers wird anhand der volumetrischen Wasserbilanz (VWB) validiert, einer von der Alliance for Water Stewardship (AWS) anerkannten Methode zur Bewertung von Aktivitäten im Bereich der Wasserverwaltung. Eingespartes Wasser trägt durch die Auffüllung von Wassereinzugsgebieten unmittelbar zur Wasserverfügbarkeit bei und kann als VWB gegen die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele von Unternehmen geltend gemacht werden.

Microsoft ist eines von immer mehr multinationalen Unternehmen, die FIDO Plus als wichtigen Bestandteil ihrer globalen Wasserverwaltungsprogramme nutzen, mit Projekten in London, Mexiko und im Flusseinzugsgebiet des Colorado.

Über FIDO AI

FIDO ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges globales Technologieunternehmen, das mithilfe von Deep Learning aus seinen umfangreichen kuratierten Wasserdatensätzen das globale Wassermanagement und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden im Bereich Wasser schnell und in großem Maßstab verbessert. Die KI ist die einzige Technologie, die Leckagen und andere Ereignisse in Wasserleitungsnetzen in Echtzeit erkennen und nach Größe ordnen kann, um eine effektive Priorisierung zu ermöglichen. Die Ergebnisse werden mithilfe der volumetrischen Wasserbilanzierung validiert, einer von der Alliance for Water Stewardship (AWS) anerkannten Methode zur Bewertung von Aktivitäten im Bereich Wasserverwaltung. FIDO AI ist mittlerweile auf fünf Kontinenten vertreten und unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie www.fido.tech.

Über CRH Ventures

CRH Ventures ist die Risikokapitalgesellschaft von CRH, einem führenden Anbieter von Baustofflösungen. Mit Zugang zu einem 250 Mio. USD schweren Risikokapital- und Innovationsfonds investiert CRH Ventures in Zusammenarbeit mit Start-ups aus den Bereichen ConTech und ClimateTech ehrgeizig und strategisch in die gesamte Wertschöpfungskette des Bauwesens. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crhventures.com.

Über CRH

CRH (NYSE: CRH, LSE: CRH ist der führende Anbieter von Baustofflösungen, die unsere Welt aufbauen, verbinden und verbessern. Mit ca. 78.500 Mitarbeitern an ca. 3.390 Betriebsstandorten in 28 Ländern ist CRH Marktführer in Nordamerika und Europa. Als unverzichtbarer Partner für Transport- und kritische Versorgungsinfrastrukturprojekte, komplexe Nichtwohnungsbau- und Außenwohnlösungen trägt CRH mit seinem einzigartigen Angebot an Materialien, Produkten und Mehrwertdiensten dazu bei, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere bebaute Umwelt zu schaffen. Das Unternehmen wird von Ratingagenturen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu den Branchenführern gezählt. Die Aktien des Fortune-500-Unternehmens CRH sind an der NYSE und der LSE notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crh.com

Über Oldcastle Infrastructure

Oldcastle Infrastructure, ein Unternehmen von CRH, ist der führende Anbieter von Infrastrukturlösungen für mehrere nordamerikanische Marktsektoren, darunter Wasser, Kommunikation, Energie und Transport. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.oldcastleinfrastructure.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002239637/de/

Contacts:

Für Medieninformationen:

Kontaktieren Sie FIDO unter CEO@fido.tech

Kontakt CRH: Jack Flaherty, jack.flaherty@edelmansmithfield.com