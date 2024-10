DJ DIW-Präsident Fratzscher fordert Investitionsfonds

FRANKFURT (Dow Jones)--DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat einen Investitionsfonds für Mehrausgaben in Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und Pflege, Klimaschutz und Innovationen in Gesamtdeutschland gefordert. "Deutschland braucht deutlich mehr Investitionen für die Wirtschaft und für die Daseinsfürsorge, vor allem in strukturschwächeren Regionen", sagte Fratzscher der Rheinischen Post. Dies erfordere massive Investitionen in eine bessere Infrastruktur, in Bildung, Gesundheit und Pflege, in Klimaschutz und für Innovationen, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "Dies sollte über einen Investitionsfonds finanziert werden, der strikt nur für diese Aufgaben genutzt werden darf. Er sollte über einmalige Schulden finanziert werden, so wie auch das Sondervermögen für die Bundeswehr", fügte Fratzscher hinzu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2024 18:01 ET (22:01 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.