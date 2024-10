Größere Reichweite in Europa und stärkere Position als globaler Anbieter

OptConnect, ein führendes Unternehmen im Bereich der Managed Wireless Services, gab heute die Übernahme von Capestone, einem europaweiten Anbieter von 4G- und 5G-IoT-Lösungen mit Sitz in den Niederlanden, bekannt. Capestone folgt auf die Übernahme von Premier Wireless Solutions und M2M DataGlobal im November 2021 bzw. Januar 2024. Gemeinsam schaffen diese Unternehmen eine global verwaltete Premiumplattform für Drahtloskonnektivität, die Kunden in verschiedenen Branchen und Lösungsanforderungen auf der ganzen Welt unterstützen kann.

Die Übernahme von Capestone vergrößert deutlich die globale Präsenz von OptConnect und erhöht die Anzahl an Endmärkten and Segmenten, die das kombinierte Unternehmen unterstützen kann. Capestone bietet umfangreiche Hardware-Beziehungen sowie proprietäre IoT-Software, Services und Konnektivität, die unter der Marke Comgate zusammengefasst sind. Was die Präsenz angeht, ist Capestone in mehr als 60 Ländern aktiv und unterstützt über 1.000 Channel-Partner und Unternehmen.

Capestone ist in Leiden in den Niederlanden ansässig und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Perfektionierung von IoT-Lösungen, darunter zuverlässige mobile Internetlösungen, IoT-Netzwerke und kritische Kommunikation in verschiedensten Branchen. Dazu gehören Gesundheitswesen, Transport, Schifffahrt, Bau, industrielle IoT, Einzelhandel und Überwachung. Capestone und OptConnect nutzen ein kundenzentriertes Modell, das Konnektivität vereinfacht und gleichzeitig verschiedenste Managed Services bietet. Durch die vollständig verwalteten Lösungen können sich Kunden auf ihre wichtigen Geschäftsentscheidungen konzentrieren, anstatt ihre Mobilfunkgeräte managen zu müssen. Capestone verfügt über Beziehungen zu zahlreichen lokalen Spediteuren, sodass Kunden in Europa und außerhalb mit verschiedensten Lösungen und wettbewerbsfähigen Tarifen unterstützt werden können.

Im Januar 2024 hat OptConnect M2M DataGlobal übernommen und damit seine Reichweite und sein Serviceangebot in Lateinamerika erweitert. Gemeinsam versorgen OptConnect, M2M DataGlobal und Capestone mehr als 10.000 Kunden weltweit mit Managed Wireless Services.

"Diese neue Partnerschaft ist ein wichtiger Schritte zur Stärkung unserer weltweiten Präsenz", sagte Chris Baird, CEO von OptConnect. "Durch die Übernahme von Capestone kann OptConnect seine Kapazitäten in Europa jetzt deutlich erweitern und weltweit nahtlosere und zuverlässigere Drahtloskonnektivitätslösungen anbieten. Unser Schwerpunkt liegt weiterhin in der Befähigung der Kunden, ihre IoT-Ziele zu erreichen, und diese strategische Maßnahme sorgt dafür, dass wir weiterhin weltweit Mehrwert und Innovation bereitstellen können."

Capestone wird weiterhin an seinem europäischen Geschäftssitz in Leiden in den Niederlanden unter dem Namen Capestone operieren. Zudem wird das Unternehmen seinen Betrieb in Düsseldorf und London fortsetzen. Jos Ouwerkerk bleibt Managing Director des Capestone-Geschäftsbereichs.

"Unser Unternehmen hat stets die Bereitstellung modernster Konnektivitätslösungen priorisiert, um den steigenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden", sagte Jos Ouwerkerk, Managing Director von Capestone. "Durch den Zusammenschluss mit OptConnect vergrößern wir nicht nur unsere Reichweite, sondern stärken auch unsere Fähigkeit, noch innovativere und skalierbarere IoT-Lösungen bereitzustellen. Dank dieser Partnerschaft können wir die globale Erfahrung von OptConnect nutzen und gleichzeitig den hervorragenden Service und die maßgeschneiderten Lösungen liefern, die unsere Kunden von uns erwarten."

Weitere Informationen zu Capestone finden Sie unter https://capestone.com/en/. Weitere Informationen zu OptConnect finden Sie unter www.optconnect.com.

Über Capestone

Capestone mit Sitz in Leiden in den Niederlanden ist ein Anbieter verwalteter Konnektivitätslösungen und zugehöriger Hardware für IoT-Anwendungen, der wachstumsstarke Branchen wie Gesundheitswesen, industrielle IoT und Transport bedient. Der führende, differenzierte Konnektivitätsanbieter Capestone operiert hauptsächlich in den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Deutschland und unterhält Beziehungen zu führenden Hardwaredistributoren und internationalen Spediteuren in ganz Europa.

Über OptConnect

Seit seinen Anfängen im Jahr 2009 hat sich OptConnect zu einem führenden Anbieter von Mobilfunk-Konnektivitätsservices für verschiedenste Branchen und Anwendungen entwickelt, darunter Sicherheitssysteme, ATMs, drahtlose Kioske, Mikromärkte, intelligente Safes, digitale Signatur, Parken und Mobilität, Bewässerungssysteme und viele andere M2M-Anwendungen. Viele tausende Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf OptConnect und die "Easy button"-Methode, Plug-and-Play-Hardware, Managed Services und den erstklassigen Kundenservice.

