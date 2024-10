Die chinesische Elektroautomarke Nio verzeichnet beeindruckende Auslieferungszahlen, während die Aktie an der Börse unter Druck gerät. Im September lieferte Nio 21.181 Fahrzeuge aus und erzielte im dritten Quartal einen Zuwachs von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusammen mit anderen chinesischen Herstellern wie Li Auto und XPeng erreichte Nio den besten Monat seiner Geschichte. Trotz dieser positiven Entwicklung verlor die Nio-Aktie im New York-Handel leicht an Wert und notierte bei 7,02 USD, was einem Rückgang von 0,1 Prozent entspricht.

Neue Modelle und Zukunftsaussichten

Nio setzt seine Expansionsstrategie mit der Einführung neuer Modelle fort. Das Unternehmen hat kürzlich mit den Auslieferungen des Onvo L60, einem Elektro-SUV unter seiner neuen Submarke, in China begonnen. Mit einem Einstiegspreis von umgerechnet etwa 26.000 Euro zielt Nio auf ein breiteres Kundensegment ab. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 zwar noch einen Verlust, sehen aber Potenzial für weiteres Wachstum. Die nächsten Finanzergebnisse, die für November erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens geben.

