Das Logistics Venture Lab soll die Gründung KI-gestützter Startups fördern, um zentrale Probleme der Branche zu lösen

Auf dem UP.Summit machten J.B. Hunt Transport Inc., einer der führenden Anbieter von Lieferkettenlösungen Nordamerikas, und UP.Labs, ein einzigartiges Venture Lab, das die Zukunft des Transports und der Mobilität neu denkt, die Eröffnung des Logistics Venture Lab (LVL) publik.

In den kommenden drei Jahren wird das auf Logistik und Güterverkehr spezialisierte Labor bis zu sechs Start-ups gründen, um wichtige strategische Herausforderungen der Branche zu überwinden. Die Start-ups, von denen die ersten 2025 auf den Markt treten werden, nehmen die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und die Bewältigung allgemeiner Probleme ins Visier, mit denen Anbieter in der Logistik- und Güterverkehrsbranche konfrontiert sind. Dabei werden sie sich auf die wichtigsten Dienstleistungsbereiche der Branche konzentrieren, wie etwa Maklerdienste, Spezialtransporte, intermodaler Verkehr und Lkw-Ladungen.

"Von den Anfängen des modernen intermodalen Verkehrs über digitale Frachtabgleichsplattformen bis hin zu neuen Sicherheitstechnologien und darüber hinaus war J.B. Hunt stets kundenzentriert, technologiegestützt und kapazitätsorientiert. Seit unserer Gründung im Jahr 1961 setzen wir auf kontinuierliche Innovation", erklärt Shelley Simpson, President und CEO bei J.B. Hunt. "Unsere Zusammenarbeit mit UP.Labs ist eine neue Etappe auf dieser Reise. Gemeinsam werden wir nach neuen Wegen suchen, um die gesamte Transportindustrie umzuwälzen, anzupassen und zu beschleunigen."

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit J.B. Hunt, einem führenden Unternehmen der Transport- und Logistikbranche. Über das Logistics Venture Lab werden wir Start-ups gründen, die in Big Data, GenAI und neuen Technologien verwurzelt sind, um zusammen mit einigen der erfahrensten Unternehmern die Probleme der Branche zu bewältigen", so John Kuolt, Gründer und CEO von UP.Labs. "Nach der erfolgreichen Kooperation mit der Porsche AG, Alaska Airlines und einem nicht genannten Partner aus der Einzelhandelsbranche freuen wir uns darauf, unser einzigartiges Venture Lab-Modell auf einen neuen Transportsektor auszuweiten: Logistik und Fracht."

UP.Labs ist ein Venture Lab und eine zentrale Komponente des UP.Partners-Ökosystems, dem auch der Mobilitätsinvestitionsfonds UP.Ventures und der jährlich ausgerichtete UP.Summit angehören ein Event, der 300 der innovativsten Köpfe der Welt zusammenführt, die die Zukunft des Verkehrs neu denken. UP.Labs ist fest davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit führenden Mobilitätsunternehmen der beste Weg ist, um die Herausforderungen unserer Gesellschaft zu adressieren. Seit seiner Gründung 2022 arbeitet UP.Labs mit Unternehmenspartnern zusammen, um deren wichtigste Herausforderungen zu identifizieren und Start-ups zu lancieren. Diese werden von erfahrenen Unternehmern, Produktpionieren und Technologen aufgebaut, um transformative Lösungen zu entwickeln. Sobald diese Unternehmen ausgereift sind, können sie von den Unternehmenspartnern erworben werden. J.B. Hunt ist die vierte Unternehmenspartnerschaft von UP.Lab mit dem Auftrag, Innovationen in der Transportbranche auf den Weg zu bringen.

Über UP.Labs

UP.Labs ist das erste Venture Lab seiner Art, das ein neues Venture-Modell zur Lösung von zentralen Problemen für die wichtigsten Unternehmen der Welt im Bereich Mobilität einsetzt. UP.Labs bringt weltweit führende Unternehmensvertreter, Investoren und Partner aus der Wirtschaft zusammen, um Branchenprobleme für Unternehmen zu lösen, die über die Größe und die Ressourcen verfügen, diese aber nicht alleine bewältigen. UP.Labs hat erkannt, dass der Transportsektor das Rückgrat der Gesellschaft bildet, und nutzt diese strategischen Partnerschaften, um in kurzer Zeit bahnbrechende Start-ups zu gründen, aufzubauen und zu skalieren, die die Art und Weise, wie wir Menschen und Güter transportieren, sauberer, schneller und sicherer machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://up.partners/labs/.

Über UP.Partners

UP.Partners transformiert die bewegte Welt, indem sie Unternehmen fördert, die den Transport von Waren und Menschen umweltfreundlicher, schneller, sicherer und kostengünstiger gestalten, und in sie investiert. Das Multi-Strategie-Unternehmen erreicht dieses Ziel durch sein einzigartiges und durchdachtes Ökosystem, das UP.Ventures, UP.Labs und UP.Summit umfasst. UP.Ventures investiert in Unternehmen und Technologien und arbeitet mit einigen der weltweit innovativsten Investoren und Unternehmen zusammen, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. UP.Labs ist ein neuartiges Venture Lab, das mit den größten Unternehmen der Welt zusammenarbeitet, um die dringlichsten Herausforderungen zu identifizieren, mit denen sie und die breitere Gesellschaft konfrontiert sind. Der UP.Summit ist ein Event für geladene Gäste, der gemeinsam von Tom und Steuart Walton sowie Ross Perot Jr. in Bentonville, Arizona, und Dallas/Ft. Worth, Texas, USA, geleitet wird. Dort kommen die innovativsten Köpfe der Welt zusammen, um die Zukunft des Transportwesens neu zu denken. Weitere Informationen finden Sie unter www.UP.partners oder folgen Sie uns auf Twitter @UpPartnersVC oder LinkedIn.

Über J.B. Hunt

Die Vision von J.B. Hunt ist es, das effizienteste Transportnetz Nordamerikas aufzubauen. Die branchenführenden Lösungen und der modusneutrale Ansatz des Unternehmens bringen Mehrwert für die Kunden, indem sie Abfall vermeiden, Kosten senken und die Transparenz der Lieferkette verbessern. Mit einer der landesweit größten firmeneigenen Flotten und den Drittanbieterkapazitäten über seinen digitalen Frachtmarktplatz J.B. Hunt 360°® erfüllt J.B. Hunt die individuellen Versandanforderungen jedes Unternehmens von der ersten Meile bis hin zur Zustellung und alle Logistikschritte dazwischen. Durch disziplinierte Investitionen in das Fundament des Unternehmens Menschen, Technologie und Kapazitäten verfolgt J.B. Hunt sein Ziel, langfristige Werte für seine Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre zu schaffen. J.B. Hunt Transport Services Inc. ist ein Fortune-500-Unternehmen, ein S&P-500-Unternehmen und eine Komponente des Dow Jones Transportation Average. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ unter dem Tickersymbol JBHT gehandelt. J.B. Hunt Transport Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von JBHT. Zum Dienstleistungsportfolio des Unternehmens gehören unter anderem intermodaler Transport, Spezialtransporte, Kühltransporte, Lkw-Ladungen, Stückguttransporte, Flachbetttransporte, Einzeltransporte, letzte Meile und mehr. Weitere Informationen unter www.jbhunt.com.

Über den UP.Summit

Der UP.Summit ist ein jährliches Treffen der innovativsten Köpfe der Welt, die die Zukunft des Verkehrs neu denken. Der Event für geladene Gäste versammelt jedes Jahr die einflussreichsten Investoren, Unternehmer und Entscheidungsträger sowie Unternehmen aus dem Verteidigungs-, Verkehrs- und Mobilitätssektor für das gemeinsame Ziel, Menschen und Waren sauberer, schneller, sicherer und kostengünstiger zu transportieren auf dem Landweg, in der Luft, auf dem Wasser und im Weltraum. Der UP.Summit wurde 2017 gegründet und wird gemeinsam von UP.Partners, Tom und Steuart Walton sowie Ross Perot Jr. organisiert.

