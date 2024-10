Die Lufthansa-Aktie geriet am Mittwoch unter Druck und verzeichnete einen Rückgang von 4,3 Prozent auf 6,14 Euro. Diese negative Entwicklung steht im Zusammenhang mit den jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die zu steigenden Ölpreisen führen und die Rentabilität von Fluggesellschaften beeinträchtigen. Der Ölpreis für Brent-Rohöl stieg um 3,1 Prozent auf 75,83 Dollar pro Barrel, was die Treibstoffkosten für Airlines in die Höhe treibt.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten weiterhin Potenzial für die Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,19 Euro je Aktie aus, was deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,846 Euro pro Aktie. Die nächste Quartalsbilanz wird für den 29. Oktober 2024 erwartet und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

