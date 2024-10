Sui Prognose: Nach 234 % in 2 Monaten noch kaufen?

Eine beeindruckende Entwicklung hat der Coin der Layer-1 Sui hingelegt. Denn dieser konnte seit seinem letzten Tief Anfang August einen beeindruckenden Kursanstieg von 234 % verzeichnen und somit viele andere Kryptowährungen übertreffen.

Das FOMO der Investoren ist primär auf die technologischen Besonderheiten und die schnelle Adoptionsgeschwindigkeit zurückzuführen. Deshalb wird Sui von einigen auch schon als das nächste Solana bezeichnet, was auf eine vergleichbare Entwicklung hindeutet, während sich das Sentiment beim altmodischen Ethereum weiter einzutrüben beginnt.

Viele Investoren fragen sich nun angesichts der steilen Kursanstiege, ob es mittlerweile zu spät ist, um in Sui einzusteigen. Deshalb wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit der Chartanalyse und Prognose sowie fundamentalen Analyse von Sui beschäftigen, um uns den Antworten bestmöglich anzunähern. Erfahren Sie jetzt alles Weitere in diesem Beitrag.

Sui Kursprognose: Makrolage

Bevor wir auf Sui speziell eingehen, möchten wir uns zunächst etwas mit der Makrolage auseinandersetzen. Diesbezüglich befindet sich der Markt derzeit in einem außerordentlich bullischen Umfeld, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist.

Globale Geldmenge M2 und Bitcoin | Quelle: BGeometrics

Unter anderem wurde in den USA nach der hawkisheren Geldpolitik diese mittlerweile wieder gelockert. Aber auch in anderen Ländern wird die Geldmenge wieder expandiert. Hinzu kommt die laut Wahlkampf kryptofreundliche Haltung der beiden US-Präsidentschaftskandidaten, der bullische Uptober, die Jahresendrally, das Bitcoin-Halving, die ETFs und die zugenommene Akzeptanz von Kryptowährungen.

Bis Mitte nächsten Jahres ist von einem positiven Marktumfeld auszugehen, was sich auch förderlich auf Sui auswirken dürfte. In diesem Zusammenhang könnte es sogar eine der führenden Kryptowährungen mit dem höchsten Kursplus sein.

Sui Prognose: Fundamentalanalyse

Sui nutzt die Programmiersprache Move, welche von dem Libra-Projekt von Meta stammt und einen objektorientierten Ansatz verfolgt. Auf diese Weise können die Prozesse noch paralleler als auf Solana verarbeitet werden. Ebenso hat dies einen positiven Einfluss auf Geschwindigkeit und Sicherheit, da alles isoliert behandelt wird.

Schnellste Blockchains | Quelle: Coingecko

In Bezug auf die Latenz ist Sui mit 390 ms sogar noch etwas schneller als Solana mit 400 ms. Zudem sollen bis zu 297.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) ermöglicht werden. Noch wurden diese jedoch nicht ausgereizt und Konkurrenten wie Solana können mit Firedancer sogar wie die Nasdaq auf 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde kommen.

Dennoch hat sich Sui besonders schnell etabliert. So konnte es über 90 Projekte und 53 Coins anziehen, obwohl es erst vor etwas mehr als einem Jahr gestartet wurde. Dies deutet auf ein großes Interesse der Entwickler hin. Ebenso spektakulär hat sich der TVL entwickelt, wonach Sui mit 1,02 Mrd. USD bereits auf dem 7. Platz aller DeFi-Chains liegt. Dieser wurde über den vergangenen Monat um beeindruckende 69,17 % gesteigert.

In vielen wichtigen Parametern muss Sui allerdings noch aufholen. Dies sind unter anderem die Anzahl der täglich aktiven Wallets, die Transaktionsanzahl, das DEX-Volumen, die Gebühreneinnahmen und die NFT-Aktivität.

Ein großer Nachteil von Sui ist die geringe Umlaufversorgung in Höhe von 27,64 % und die laut Coincodex hohe Inflationsrate von 171,88 %. Somit kann es zu einer Verwässerung der übrigen Coins kommen. Kompensiert lässt sich diese mit der Staking-Rendite von 3,09 % pro Jahr nur marginal.

Ein Indiz für das Potenzial sind der 21Shares Sui Staking ETP für Europa und der Grayscale Sui Trust, welcher seit dem 11. September für akkreditierte Investoren verfügbar ist. Zudem gibt es einige spannende Projekte von renommierten Teams, eine eigene Spielekonsole und mehr.

Social-Media-Sentiment von Sui | Quelle: Coindive

Das Sentiment bezüglich Sui ist in den sozialen Medien außerordentlich positiv. Auf Coindive belegt der Coin derzeit Rang 89 und zeichnet sich insbesondere durch sein rapides und organisches Wachstum aus. Allein über die vergangenen 7 Tage konnten die Abonnenten um 1,26 % auf 1.708.801 und die Social-Media-Aktivität um 8 % gesteigert werden. Aber auch auf Coinmarketcap sind 82 % der Investoren bullisch eingestimmt.

Sui Chartanalyse und Prognose: Sollte man nun kaufen, halten oder verkaufen?

Im Unterschied zu einigen anderen Kryptowährungen konnte Sui in diesem Jahr im März bereits ein neues Allzeithoch von 2,18 USD erreichen. Von diesem ist der Coin derzeit mit einem Kurs von 1,80 USD noch 17,76 % entfernt. Dennoch konnte Sui seit Juli von 0,5353 USD um 236 % steigen.

Mittlerweile ist der Kurs zwischen zwei wichtigen Fibonacci-Levels gefangen. Dies sind das 78,6-er bei 1,8215 USD und das 23,6er bei 1,7594 USD. Sollte eines in eine der beiden Richtungen durchbrochen und mit einer weiteren Kerze bestätigt werden, ist mit einer temporären Fortführung zu rechnen.

Seit Mitte September hat sich der Anstieg noch einmal beschleunigt, sodass sich der RSI mittlerweile mit einem Wert von 77,90 in dem überkauften Bereichen befindet und eine Korrektur wahrscheinlicher wird. Ebenso hat sich eine bärische Divergenz gebildet, die auf eine Korrektur hindeutet, insbesondere, wenn der RSI ein tieferes Tief ausbildet.

RSI von Sui

Das obere Ende der Bollinger-Bänder wurde auch schon mehrfach überschritten. Zwar sind diese nun ebenfalls gestiegen, jedoch hat sich der Steigungswinkel bereits etwas abgeflacht. Ebenso hat das Momentum zuletzt abgenommen, was beides auf ein etwas nachlassendes Interesse angesichts des wichtigen Widerstands hindeutet.

Bollinger-Bänder von Sui

Auch der im Kryptobereich gerne verwendete Commodity Channel Index hat sich bereits in die überkaufte Zone bewegt. Derzeit notiert er mit 97,50 unmittelbar unter der wichtigen Schwelle von 100.

Commodity Channel Index von Sui

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei dem Williams %R ab, der mit -21,00 ebenfalls im überkauften Bereich ist. Auch der Money Flow Index ist mit 90,20 derzeit sehr heiß gelaufen, da er bereits mehr als 10 Punkte über dem Schwellwert liegt.

Williams %R von Sui

Dennoch gibt es Indikatoren, die noch einen bullischen Trend anzeigen. Dies ist etwa der Parabolic SAR und das steigende OBV.

OBV von Sui

Auf Coinbase sieht das Orderbook ebenfalls außerordentlich positiv aus, da es derzeit von den Bullen dominiert wird. So liegen bis 1,5882 USD einige Buy-Orders. Dies deutet auf eine kleinere Korrektur hin, die schnell wieder aufgekauft werden könnte.

Coinbase Orderbook von Sui

Sui ist etwas überhitzt und daher sollte mit einer kleinen Korrektur gerechnet werden. Derzeit würden wir zum Halten raten und Rücksetzer für Nachkäufe nutzen. Unmittelbar kaufen, sofern man noch nicht investiert ist, könnte zu Verlusten führen. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass man aufgrund des FOMOs die Rally verpasst.

Sui Prognose: Wie stark kann der $SUI-Coin noch steigen?

Unter den Layer-1s befindet sich Sui derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 5,00 Mrd. USD auf dem 20. Platz. Eine vergleichbare Bewertung wie Avalanche an seinem Allzeithoch von 28,83 Mrd. USD oder Cardanos 94,74 Mrd. USD scheint möglich zu sein. Dies würde einem Kursplus von 477 bis 1.795 % entsprechen.

Zeitlich könnte dies, wie bei den anderen, sogar innerhalb eines Jahres und somit in diesem Bullenmarkt geschehen. Ob es sich dabei um einen nachhaltigen Anstieg handelt, wird sich dann jedoch zeigen müssen. Dennoch erzeugt der Coin in diesem Jahr wie auch Solana, Kaspa, FET und andere ein besonders großes FOMO. Spätestens in einem Jahr sollte jedoch eine neue Einschätzung vorgenommen werden. Zudem sollte man stets den Markt im Auge behalten.

Wer hingegen eine größere Renditechance sucht, sollte möglicherweise mit ein paar Utility-Memecoins diversifizieren. Sie vereinen die Viralität der Memetoken mit dem Nutzen von DeFi, GameFi und mehr, weshalb sie höhere Renditen und auch eine bessere Sicherheit als sinnlose Memecoins bieten. Im ersten Halbjahr haben sie laut Wu Blockchain ein durchschnittliches Plus von 1.834 % verzeichnet und eine Goldrauschstimmung ausgelöst.

Allerdings entstehen allein auf der Plattform Pump.Fun derzeit täglich über 10.000 Stück. Hinzu kommen die von den anderen Anbietern. Somit kann es schwierig werden, wenn man frühzeitig den Richtigen mit lebensverändernder Rendite finden will, obwohl dies täglich bei einer Vielzahl von ihnen geschieht.

Wollen Sie hingegen breit gestreut in die Memecoin-Infrastruktur investieren, so könnte Pepe Unchained eine wesentlich interessantere Option für Sie sein. Denn er will die aufgrund der Skalierungsprobleme verlorene Ethereum-Netzwerkaktivität wieder zurückholen und ein einzigartiges Memecoin-Ökosystem mit optimierten Konditionen bieten.

Innerhalb dessen ist der $PEPU-Coin ein streng limitierter, digitaler Rohstoff. Dies verleiht ihm seinen Wert, da er von allen Netzwerkteilnehmern wie Entwicklern, Nutzern und Investoren benötigt wird. Die zukunftssichere Version des beliebten Pepes hat nun schon über den Presale mehr als 17 Mio. USD eingenommen und ist somit der gefragteste Krypto-Vorverkauf.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.