In der Green Mobility Hall auf der Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) stellen führende lokale und internationale Unternehmen aus, die auf Mobilität, Transport und grüne Mobilitätslogistik spezialisiert sind. Die Green Mobility Hall präsentiert die herausragendsten innovativen Lösungen und Verfahren, die die neuesten Technologien im Bereich des individuellen und öffentlichen nachhaltigen Verkehrs nutzen. Diese Lösungen zielen darauf ab, die Betriebs- und Infrastrukturkosten von Elektrofahrzeugen (EVs) zu senken, die Energie- und Ressourceneffizienz im Verkehr zu verbessern und die Nutzung von Wasserstoff und emissionsarmen oder kohlenstofffreien Kraftstoffen zu fördern.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO of DEWA and Founder and Chairman of WETEX. (Photo: AETOSWire)

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organisiert die 26. WETEX vom 1. bis 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre.

"Die WETEX unterstützt die nationale Richtlinie für Elektrofahrzeuge, die Dubai Green Mobility Strategy 2030 und die Net Zero 2050 Strategy der VAE. Es fördert auch die führende Position der VAE in der Region bei der Einführung von Elektrofahrzeugen, da die VAE weltweit eine der höchsten Quoten an Ladestationen im Verhältnis zu Elektrofahrzeugen aufweisen. Die WETEX ist eine globale Plattform, die die neuesten Technologien in den Bereichen Energie, Wasser und Umwelt sowie in allen anderen Sektoren, die zur Erreichung von Netto-Null und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen, vorstellt. Laut dem Sechsten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stammen 23 der globalen Netto-Treibhausgasemissionen jährlich aus dem Verkehrssektor, der 8,7 Gt CO2-Äquivalent erzeugt. "Die WETEX trägt dazu bei, nationale und globale Klimaziele zu erreichen, um den CO2-Fußabdruck im Transportsektor zu senken und den Klimaschutz zu beschleunigen", sagte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO von DEWA und Gründer und Chairman der WETEX.

"Die WETEX stärkt die Rolle von DEWA bei der Förderung der Nutzung grüner und nachhaltiger Mobilität und stärkt gleichzeitig die Führungsrolle der VAE und Dubais im Bereich des nachhaltigen Verkehrs in der gesamten Region. Die 2014 gestartete Initiative "EV Green Charger" von DEWA führte zur Schaffung der ersten öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Region. Die fortschrittliche Infrastruktur für grüne Ladestationen in Dubai besteht aus mehr als 700 Stationen, die in Zusammenarbeit mit Interessengruppen errichtet wurden, darunter etwa 400 grüne Ladestationen, die von DEWA betrieben werden. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren steigen. "Dazu gehören auch die rund 400 von DEWA betriebenen grünen Ladestationen", fügte Al Tayer hinzu.

