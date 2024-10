Degen vs. Pepe Unchained: Dieser Memecoin könnte stärker steigen!

Memecoins sind in diesem Jahr auf dem Vormarsch, was sich unter anderem an der hohen Anzahl von täglich neu erstellten Token erkennen lässt. Zwei Vertreter aus diesem Sektor sind aufgrund der schnell ansteigenden Nachfrage positiv aufgefallen.

Deshalb wollen wir im folgenden Beitrag zwei der besten Memecoins miteinander vergleichen, damit Sie den für sich besseren Kandidaten identifizieren können. Sie beide könnten in diesem Bullenmarkt, wie auch im ersten Halbjahr, besonders stark profitieren - als die durchschnittliche Memecoin-Rendite 8,6-mal über der des nächsten Sektors lag.

Degen

Bei Degen handelt es sich um einen Memecoin, welcher auf der Ethereum-Skalierungslösung Base gestartet wurde. Diese hat sich nach rund einem Jahr bereits bei einigen wichtigen Metriken an die Spitze der ETH-Sidechains gearbeitet. Dennoch bietet Degen auch ein eigenes Ökosystem auf der Layer-2 mit unterschiedlichen Angeboten.

Unter anderem lassen sich verschiedene On-Chain-Daten mithilfe von Token Terminal auswerten. Ebenso können Coins über die eigene DEX Degen Swap getauscht werden. Mit Drakula und Rivera werden hingegen unterschiedliche DeFi-Angebote offeriert. Allerdings handelt es sich bei diesen bisher nur um Randerscheinungen.

Ebenso positioniert sich Degen im SocialFi-Sektor, was eine der interessantesten Kombinationsmöglichkeiten für einen Memecoin darstellt. So wird der Coin innerhalb der dezentralen Socia-Media-Plattform von Farcaster für unter anderem Belohnungen genutzt, welche Ersteller für hochwertige Inhalte verdienen können.

Jetzt in Degen investieren!

Ein weiteres Element stellt das eigene Launchpad mit dem Namen DegenPad dar. Mit diesem können Community-Mitglieder ihre Ideen von der Gemeinschaft über eine Art Crowdfunding finanzieren lassen. Somit sollen Innovationen und die Netzwerkaktivität zusätzlich gefördert werden.

Derzeit laufen Finanzierungsrunden für die Plant-to-Earn-Plattform Treeplanting, die Kurator-Plattform DegenCast und das Liquid-Staking-Projekt DPAD x DEGEN Liquidity. Zuvor wurden bereits die Jobplattform Bountycaster, das Meme-Portal POSTERFUN, das Jobportal Rebase, die Social-Gaming-Plattform JEEVES, das Orakel Checkin und das Degen Pad finanziert.

Ferner bietet der Memecoin den Degen Name Service, welcher mit einem Domain-Service vergleichbar ist. Somit können für Menschen komplizierte und lange Zeichencodes durch leichter merkbare Adressen ersetzt werden. Sie könnten etwa Ihre Wallet-Adresse in kryptoinvestor.degen.eth umbenennen.

Am heutigen Tage konnte der $DEGEN-Coin um beeindruckende 193 % steigen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass er nun von der zweitgrößten Kryptobörse Coinbase gelistet werden soll. Dies unterstreicht die Seriosität und kann weitere Liquiditätszuflüsse begünstigen.

Jetzt $DEGEN-Coins kaufen!

Pepe Unchained

Einer der heißesten Neuaufsteiger des Memecoin-Marktes ist die optimierte Version des populären Frosches Pepe, welcher international zu einer Berühmtheit geworden ist. Die Tokenomics wurden zwar, wie es bei den Launchpads üblich ist, besonders fair und mit einem starken Community-Bezug gestartet, dies war jedoch auch seine Achillesferse.

Denn angesichts der Tatsache, dass sich alle Coins im Umlauf befinden, können keine weiteren Projekte finanziert werden. Deshalb und wegen der zunehmenden Fokussierung von Memetoken auf nützliche Geschäftsmodelle wurde nun Pepe Unchained ins Leben gerufen, um die Existenzberechtigung des Frosches zu bewahren.

Pepe hat jedoch schon ganz andere Zeiten gehabt und ist heute noch einer der bekanntesten Vertreter des Sektors. Denn zeitweise war die Nachfrage nach ihm so hoch, dass Ethereum bis an die Überlastungsgrenze gebracht wurde. In diesem Zusammenhang wurden die Nutzer aufgrund der steigenden Gebühren und der niedrigen Geschwindigkeit abgeschreckt.

Jetzt Memecoin-Ökosystem entdecken!

Deshalb wird jetzt eine Ethereum-Skalierungslösung entwickelt, mit der 100-mal mehr Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Ebenso bietet es den Nutzern die niedrigsten Gebühren des Web3. Somit könnte er die Netzwerkaktivität wieder von den Memecoin-Favoriten wie Solana zurückholen und sogar das Interesse von Vitalik Buterin erwecken.

Denn auch auf der SOL-Chain war die Nachfrage so überwältigend, dass es zu Transaktionsabbrüchen gekommen ist. Daher wollten auch andere Layer-1s eine ähnliche Entwicklung sehen und haben ihre eigenen Memecoin-Launchpads herausgegeben. Im Gegensatz zu Pump.Fun, Snek.Fun und Sun.Pump ist er auf der führenden DeFi-Chain.

Entwickelt wird Pepe Unchained sowohl von dem eigenen Team als auch von Dritten. Diese werden über Bewerbungsverfahren bestimmt und erhalten finanzielle Unterstützung. Somit könnte die Nachfrage noch schneller angetrieben werden. Schon jetzt gibt es Einblicke in unter anderem die DEX, den Block-Explorer, die Bridge und mehr.

Vielen Investoren haben ein großes Potenzial in den neuen Memecoin erkannt und ohne Unterbrechung Coins gekauft, selbst während der Korrekturphasen des Kryptomarktes. Somit konnten bisher 17,09 Mio. USD eingenommen werden. Deshalb geht das Vorverkaufsangebot langsam zur Neige. Somit bleibt nicht mehr viel Zeit, um vor der ersten Listung und dem Bullenmarkt zu kaufen.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Degen vs. Pepe Unchained: Das ist der bessere Memecoin

Im Vergleich von Degen und Pepe Unchained werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst. Beide bieten anderen Projekten eine Möglichkeit, um diese innerhalb ihres Ökosystems zu entwickeln. Ebenso können andere Entwickler über sie an Finanzmittel gelangen, um somit ihre Innovationen voranzutreiben.

Zudem offerieren beide einige grundlegende DeFi-Features wie DEX und Staking-Funktion, womit sie nicht nur für eine spekulative Nachfrage sorgen, sondern auch eine Natürliche. Dies verleiht den beiden Memecoins im Vergleich zu den meisten anderen Vertretern aus dem Sektor eine etwas größere Sicherheit und Chance.

Schließlich haben insbesondere institutionelle Investoren höhere Ansprüche, wie der Degen-Unterstützer Andreesen Horowitz. Im Gegensatz dazu wurde bei Pepe Unchained bisher nicht von Venture Capitalists berichtet, welche zu starken Abverkäufen führen können. Dennoch wollten sich auch einige Wale die Chance nicht entgehen lassen.

Jetzt passives Memecoin-Einkommen erzielen!

Degen hat sich jedoch auf den SocialFi-Bereich fokussiert, was eine hervorragende Ergänzung für die auf die Gemeinschaft fokussierten Memecoins sein kann. Dies fehlt Pepe Unchained bisher noch, könnte jedoch auch von anderen Entwicklern bald vorangetrieben werden, sofern dies der Pepe Council für das PepeNet als förderlich erachtet.

Ein weiterer Unterschied ist, dass nur Pepe Unchained eine eigene Skalierungslösung entwickelt hat, welche die Nachteile von Ethereum kompensiert. Im Unterschied dazu hat sich Degen nur für die Ethereum-Layer-2 Base entschieden. Allerdings können auch hierüber attraktive Gebühreneinnahmen erzielt werden, wie Pump.Fun mit seinen 121,5 Mio. USD seit März beweist.

Bei Degen handelt es sich um einen Memecoin, welcher seit seiner initialen Rally über 51,05 % seines Wertes verloren hat. Dennoch kommt er bereits auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 113,52 Mio. USD. Im Gegensatz dazu befindet sich Pepe Unchained noch am Anfang seiner Reise in Richtung Mond, während er erst 17 Mio. USD eingenommen hat.

Jetzt Memecoin-Rendite steigern!

Unser Fazit zu Degen vs. Pepe Unchained

Es ist nicht ratsam, nur in einen einzigen Coin zu investieren. Auch im Memecoin-Bereich sollte eine Diversifikation vorgenommen werden, sofern man sich für diesen hochrentablen, aber auch volatileren Sektor entscheidet.

Idealerweise sollten Sie einige der besten Memetoken mit Nutzen, starkem Branding und Viralität wählen, da diese auch ein längerfristiges Potenzial bieten können. Mit neuen und günstigeren Memecoins können Sie Ihre Chancen auf lebensverändernde Renditen erhöhen, während ältere Ihnen eine etwas höhere Sicherheit bieten.

Jetzt innovative Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.