Am diesjährigen Sika Capital Markets Day, der heute in Zürich unter dem Motto «Wachstum erschliessen - Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft im Bau und in der Industrie» stattfindet, stellt Sikas Management wichtige Initiativen für das zukünftige Wachstum vor. In einer Präsentation für Investoren, Analysten und Journalisten zeigt CEO Thomas Hasler auf, wie die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft die Branche verändern.

Die heutige Infrastruktur bringt hohe Instandhaltungskosten mit sich. Mangelhafte Baustrukturen und verzögerte Wartungsarbeiten können Schäden, hohe Reparaturkosten sowie negative ökologische und soziale Auswirkungen nach sich ziehen. Von Bauprojekten wird daher zunehmend erwartet, dass sie wesentlich langlebiger sind, weniger Instandhaltung erfordern und eine deutlich bessere CO 2 -Bilanz aufweisen.

Der Trend hin zu ressourcenschonenderen Bauprojekten nimmt stetig zu. Bauherren entscheiden sich für nachhaltigere, langlebigere Produkte sowie Lösungen und achten dabei auf die Gesamtbetriebskosten. Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft sind von entscheidender Bedeutung. Ziel ist es, dauerhafte Bauwerke zu schaffen und eine umfassende Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu realisieren. Sika nimmt dank ihrer Innovationskraft eine führende Rolle bei dieser globalen Transformation ein.

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Der Klimawandel und die zunehmende Ressourcenknappheit sind Megatrends, die nachhaltige, langlebige Lösungen im Bau erfordern. Eine längere Lebensdauer von Gebäuden bringt sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten enorme ökologische und ökonomische Vorteile. Diese positiven Aspekte können durch den Einsatz von Recycling-Materialien noch verstärkt werden. Wir richten unsere Innovationsstrategie konsequent auf diese Trends aus und verfügen über ein umfassendes Portfolio an Technologien, die Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit vereinen und unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.»

Am diesjährigen Capital Markets Day erläutern Konzernleitungsmitglieder sowie Expertinnen und Experten von Sika den Wandel in der Branche und stellen wichtige Produkte und Lösungen des Unternehmens zur Verbesserung der Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft vor.

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.

