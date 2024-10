Schwerin (ots) -Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier haben am Nachmittag des 2. Oktober das Bürgerfest in Schwerin offiziell eröffnet - mit zahlreichen Programmpunkten und in bester Stimmung ging es gleich am ersten Tag weiter. Weitere Highlights folgen noch bis einschließlich 4. Oktober.Erst ein Countdown auf dem gut gefüllten Marktplatz, dann eine riesige Festtagstorte mit dem Motto "Vereint Segel setzen", die von der Ministerpräsidentin und dem Oberbürgermeister persönlich an die vielen Bürgerinnen und Bürger vor Ort verteilt wurde: So begann das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin am 2. Oktober. Zuvor hatte Manuela Schwesig in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin das Zelt des Bundesrats eröffnet.Zahlreiche Besucherinnen und Besucher erkundeten zum Auftakt des Bürgerfests die Schweriner Innenstadt, die bis zum 4. Oktober Festmeile ist. Ebenfalls vor Ort: Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Beide stellten sich am Nachmittag bzw. Abend den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas besuchte die Blaulichtmeile und Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, war auf der Ländermeile zu Gast. Am 3. Oktober wird das Saarland symbolisch den "Staffelstab" für die kommende Bundesratspräsidentschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übernehmen (16:15 Uhr im Zelt des Bundesrats auf dem Parkplatz Altstadt).Zahlreiche Höhepunkte am ersten Tag des BürgerfestsDer erste Tag des Bürgerfests verlief störungsfrei und in bester Stimmung - und lieferte viele Höhepunkte: Konzerte im MV-Cube am Pfaffenteich, auf der Markt- und der Hauptbühne, die Wissenskarawane auf der Science Stage, und im Zukunftsforum wurden u.a. queere Bildung in MV und die Ostseestrategie diskutiert. Dazu kamen Tanzaufführungen, Lesungen sowie Ausstellungen, die auch weiterhin zu sehen sind.Musikalisches Highlight des ersten Tages war das Live-Konzert der deutschen Band Juli, präsentiert von NDR MV, die das Publikum unter anderem mit ihrem Hit "Perfekte Welle" begeisterte. Im Anschluss ließ die "Zeitreise" das Schweriner Schloss in einer spektakulären Lichtshow erstrahlen und erzählte dabei den Weg von der Friedlichen Revolution 1989 bis heute - ein Gänsehaut-Moment, der auch am 3. Oktober noch einmal zu erleben sein wird.Am abendlichen Pfaffenteich fand zuvor das Light-Up für ein weiteres Lichtspektakel statt: Die Stadtwerke Schwerin und GP JOULE, der Anbieter für Erneuerbare Energien, ließen auf Knopfdruck die Baumkronen am Pfaffenteich in grünem Licht erstrahlen; der Strom wurde dabei von Wasserstoff-Brennzellen erzeugt. Diese Illumination wird auch am 3. und 4. Oktober zu sehen sein.Rund 650 Programmpunkte an drei Tagen - ein Fest für alle GenerationenAn den kommenden beiden Tagen wird es auf dem Festgelände zahlreiche weitere Highlights und viel zu entdecken geben - bei Konzerten mit Top-Stars, spannenden Vorträgen, Diskussionsrunden und Lesungen, bei Spiel, Sport und Spaß für alle Generationen und vielfältiger Kulinarik aus allen Regionen Deutschlands.Dies sind die Highlights des Bürgerfests am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit:- Auch die protokollarischen Veranstaltungen können auf dem Bürgerfest verfolgt werden: Der offizielle Festaktzum Tag der Deutschen Einheit wird von 12:00 bis13:30 Uhr auf der Hauptbühne übertragen. Der Gottesdienst von 10:00 bis 11:00 Uhr auf der Marktbühne.- Roland Kaiser wird mit Band live auf der Hauptbühne auf dem Alten Garten auftreten. Vor der Bühne haben ca. 10.000 Personen Platz, eine frühzeitige Anreise ist empfehlenswert. Der Eintritt ist frei. Es gelten gesonderte Sicherheits- und Einlassbedingungen, die auch der Website (https://tag-der-deutschen-einheit.de/service/besuch-roland-kaiser-konzert/) tag-der-deutschen-einheit.de zu entnehmen sind.- Die Lichtshow "Zeitreise" wird das Schweriner Schloss spektakulär illuminieren - und dabei die Geschichte von der friedlichen Revolution bis heute lebendig werden lassen.- "Deutschland singt und klingt" - das gemeinsame offene Singen zum Tag der Deutschen Einheit: ein musikalisches Mitmach-Event mit Schweriner Chören und dem Jugendsinfonieorchester Schwerin. Zwischen den Liedern kommen Persönlichkeiten und Zeitzeugen der Einheit zu Wort, z.B. die stellvertretende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Simone Oldenburg und der letzte DDR-Außenminister Markus Meckel u.a.Das Bürgerfest auf einen BlickDas Detail-Programm sowie weitergehende Informationen können über die Website tag-der-deutschen-einheit.de (https://tag-der-deutschen-einheit.de/programm/) abgerufen werden und werden laufend aktualisiert.Die Öffnungszeiten des Bürgerfests am dem 3. Oktober:3. Oktober: 10-24 Uhr, Kultur & Kulinarik bis 23 Uhr4. Oktober: 10-23 h, Kultur & Kulinarik bis 22 UhrInformations- und Ausstellungsbereiche können zum Teil bereits um 20 bzw. 18 h schließen.Anfahrt/Anreise:Wir empfehlen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer das Auto nutzt, sollte die Innenstadt meiden, die ausgewiesenen P+R-Parkplätze nutzen und mit dem Schweriner Nahverkehr in die Innenstadt weiterfahren. Innenstadtparkplätze stehen nicht zur Verfügung. Im Regional- und Fernverkehr werden von der Deutschen Bahn und der ODEG Sonderzüge eingesetzt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig, um Ihre An- und Abreise mit dem Zug zu planen.Auf dem Bürgerfest werden drei große, betreute Fahrradparkplätze eingerichtet. In diesen abgesperrten Bereichen können Fahrräder kostenfrei angeschlossen werden:Fahrradgarderobe Nord - Pfaffenteich Nordufer, AlexandrinenstraßeFahrradgarderobe Nord-Ost - Werderstraße / Grüne StraßeFahrradgarderobe Süd - Bertha-Klingberg-PlatzAusführliche Informationen zur Anreise gibt es auf der Website (https://tag-der-deutschen-einheit.de/service/anreise/).Pressekontakt:Katja DerowLeiterin Kommunikationsteam Bürgerfestk.derow@redroses-pr.com0162 4311376Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5878413