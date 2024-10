The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.10.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2024



ISIN Name

SE0017769672 BETSSON 22/25 FLR

CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC.

CH0255475292 LINDT SPRUENGLI 14-24

FR0012199065 RTE RE.TRAN.ELE.14-24 MTN

US045167FG35 ASIAN DEV.BK 21/24 MTN

USU7260PAB77 PLANTRONICS 21/29 REGS

USU07264AG68 BAYER US FIN. 14/24 REGS

XS1116408235 IBERDROLA INTL 14/24 MTN

XS2240494471 INTERCONHTLS 20/24 MTN

US25746UBY47 DOMINION ENERGY 2054 FLR

XS1119021357 EXOR 14/24

