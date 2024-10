DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CEMTREX INC. NEW DL-,001 C421 US15130G8087 BAW/UFN

ABU DHABI DV 24/31 MTN XS2907161363 BAW/UFN

ABU DHABI DV 24/54 MTN XS2907245208 BAW/UFN

NATURGY FIN. 24/30 MTN XS2908177145 BAW/UFN

NATURGY FIN. 24/34 MTN XS2908178119 BAW/UFN

BCO SANTAND. 24/32 MTN XS2908735686 BAW/UFN

PROL.I.F.II 24/34 MTN XS2908897742 BAW/UFN

OP-AS.PANKKI 24/29 MTN XS2909760063 BAW/UFN

CRITER.CAIXA 24/29 MTN XS2909825379 BAW/UFN

CONTINENTAL MTN 24/29 XS2910509566 BAW/UFN

