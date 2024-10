Tesla verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Fahrzeugauslieferungen um 6,4 Prozent im Jahresvergleich, mit insgesamt 462.890 ausgelieferten Einheiten. Diese Steigerung markiert die erste positive Entwicklung in diesem Jahr und wurde maßgeblich durch Kaufanreize der chinesischen Regierung unterstützt. Trotz dieses Erfolgs blieben die Zahlen leicht unter den Erwartungen der Analysten, was zu einer spürbaren Reaktion an der Börse führte. Die Tesla-Aktie verzeichnete im NASDAQ-Handel einen Rückgang von 3,49 Prozent auf 249,02 Dollar, obwohl sie in den Monaten zuvor eine beeindruckende Rallye erlebt hatte.

Zukunftsaussichten und Marktposition

Die Produktionszahlen des Elektroautoherstellers lagen bei etwa 470.000 Fahrzeugen, wobei die Modelle 3 und Y den Löwenanteil ausmachten. Zusätzlich lieferte Tesla 6,9 GWh an Energiespeicherprodukten aus, was die [...]

Hier weiterlesen