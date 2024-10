NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Sartorius Stedim Biotech beim Kursziel von 225 Euro mit "Buy" aufgenommen. Experte James Quigley gibt den Papieren in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse den Vorzug gegenüber denen des Mutterkonzerns Sartorius. Er setzt auf eine Erholung im Bioprocessing-Bereich, sieht aber bei den Franzosen mehr Bewertungspotenzial./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 19:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0013154002