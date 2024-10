Toyota Motor Corp. setzt verstärkt auf die Zukunft der urbanen Luftmobilität. Der japanische Automobilriese plant eine zusätzliche Investition von 500 Millionen Dollar in das Unternehmen Joby Aviation, um die Entwicklung und Produktion elektrischer Lufttaxis voranzutreiben. Diese strategische Entscheidung unterstreicht Toyotas Ambitionen, seine Position im zukunftsträchtigen Markt der Luftmobilität auszubauen. Die Investition soll in zwei gleichen Tranchen erfolgen, wobei die erste noch in diesem Jahr und die zweite 2025 abgeschlossen werden soll.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht über Toyotas verstärktes Engagement im Bereich der elektrischen Lufttaxis könnte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Investoren sehen in solchen zukunftsorientierten Projekten oft Potenzial für langfristiges Wachstum. An den asiatischen Börsen zeigte sich bereits eine positive Reaktion: Die Toyota-Aktie legte um 2,0 Prozent zu. Experten sehen in der Kooperation mit Joby Aviation einen strategisch klugen Schritt, der Toyotas Position im Wettbewerb um innovative Mobilitätslösungen stärken könnte.

