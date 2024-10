TOYOTA CITY, Japan (IT-Times) - Der japanische Automobilkonzern Toyota Motor Corporation (TMC) hat bekannt gegeben, in das Flugtaxi-Startup Joby Aviation zu investieren. Der japanische Automobilproduzent Toyota Motor Co. (ISIN: JP3633400001) kündigte am 2. Oktober 2024 an, 500 Mio. US-Dollar in das eVTOL-Startup...

Den vollständigen Artikel lesen ...