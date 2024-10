© Foto: Unsplash



Das Research-Team von Warburg hat eine Conviction-List mit überzeugenden Aktien, basierend auf Bewertung, Wachstum, Qualität, Momentum und Newsflow, für Oktober erstellt - inklusive deutscher Dopplerkandidaten.Für Oktober steht unter anderem Grenke im Fokus der Analysten. "Nach einem irrationalen Kursrückgang im September, ausgelöst durch milde Ergebnisse einer BaFin-Prüfung, erwarten wir für Oktober eine positive Entwicklung", so die Einschätzung. Am 2. Oktober präsentierte Grenke neue Geschäftszahlen, die starke Wachstumsraten implizieren. "Dies sollte Befürchtungen zerstreuen, dass Grenke seine Prognosen verfehlt", heißt es in dem Bericht weiter. Die Anleger scheinen die Ergebnisse …