Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung stimmt am Sonntag, 27. Oktober 2024 über das Initiativbegehren zur Aufhebung des Gesetzes über den "Liechtensteinischen Rundfunk" ab.Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Montag, 7. Oktober 2024 um 17.30 Uhr eine Diskussionsveranstaltung.Als Vertreter des Initiativkomitees sind an der Live-Sendung Pascal Ospelt und Thomas Rehak dabei. Für die Regierung nimmt Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni teil, der Liechtensteinische Rundfunk wird durch Verwaltungsratspräsident Jürg Bachmann vertreten.Die von Peter Beck moderierte Diskussionssendung wird live im Landeskanal (TV) und via Livestream (www.landeskanal.li) übertragen. Die Sendung kann auch "live" auf Radio Liechtenstein verfolgt werden.Die Sendung wird an nachfolgenden Tagen jeweils um 19.00 Uhr im Landeskanal (TV) wiederholt: Dienstag, 8. Oktober bis und mit Sonntag, 13. Oktober 2024. Die Sendung wird ebenfalls unter www.regierung.li /Medienportal/Filmbeiträge online gestellt.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100923856