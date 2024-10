Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte stehen unter dem Eindruck der Spannungen im Nahen Osten, die am 1. Oktober 2024 eine neue Dimension erreichten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Irans direkter Angriff auf Israel mit ballistischen Raketen wäre laut Beobachtern von einer anderen Qualität als der Beschuss, der im April stattgefunden haben könnte und vor allem mit relativ langsam fliegenden Drohnen und Raketen durchgeführt worden wäre. Entsprechend verunsichert seien die Märkte, und das mache sich in niedrigeren Renditen bei den zehnjährigen T-Notes und den entsprechenden Bunds bemerkbar. Bei den T-Notes sei der Rückgang der Renditen von 3,80% am Montag auf nunmehr 3,73% etwas milder als bei den Bunds, die von 2,16% auf 2,04% gefallen seien. Auch die Aktien- und Ölmärkte hätten reagiert. Der S&P 500 Index hätte am 1. Oktober 2024 0,9% verloren, der Dax 0,6%. ...

